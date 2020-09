Stovky lidí přijely na otevření nového obchoďáku se slevami, bylo zavřeno

Kvůli chybějící kolaudaci se neotevřel supermarket, několik obchodů s oblečením, hračkami a elektrem.



Informace o tom, že si zde ve čtvrtek žádný zákazník nenakoupí, se přitom objevila až ve středu večer před plánovanou otvíračkou.

Vjezd k obchodnímu parku byl zatarasen dřevěnými paletami, na nichž stál stručný nápis: „Z technických důvodů je retail park uzavřen. Omlouváme se tímto všem zákazníkům.“

Omluva zněla i z úst dvou hostesek, které příchozím vysvětlovaly, že centrum je zavřené.



Na místě byly již od šesté ráno, ačkoliv obchody měly otevřít v sedm. Podle jedné z nich musely nastalou situaci objasňovat stovkám lidí. Řada z nich byla zklamaných, jiní naštvaní.

„Někteří byli i dost sprostí a nadávali nám, jako bychom za to mohly my,“ uvedla dívka, která kromě slovní omluvy nabízela zájemcům jako kompenzaci oříšky. Děti si pak mohly odnést balonek.



Na dotaz, kdy se tedy obchody otevřou, dívka sdělovala, že to zatím není jasné. „Je to nehoráznost,“ komentoval to jeden ze seniorů, který odcházel s prázdným batohem.

Zákazníci, kteří přišli pěšky, si mohli připravené obchody prohlédnout alespoň zvenku. Mnoho lidí však přijelo auty, která se na křižovatce musela otáčet, což vedlo i k poměrně nebezpečným situacím.



Dovnitř se autem dostali pouze manažeři prodejen či pracovníci, kterým se první den v novém zaměstnání nečekaně změnil.

Na zahájení prodeje se přitom obchodníci pořádně připravili. Na vývěsních plochách byly plakáty s pozvánkou.



Do schránek lidem dorazily letáky většiny obchodů, které se v parku nachází.



Na první den prodeje byly připravené slevové akce, stejně jako zábavný program i s vystoupením kapely Maxim Turbulenc.