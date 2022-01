Část autobusů v Pardubickém kraji nejezdí, kvůli nemoci chybějí řidiči

Vedení ČSAD Ústí nad Orlicí na začátku týdne oznámilo, že není schopno zajistit provoz některých autobusových spojů. Ve středu na zastávky nedorazilo 32 spojů, dnes by jich mělo chybět čtrnáct. Výpadky se týkají odpoledních a večerních spojů.

„Ve čtvrtek bohužel nevyjede čtrnáct spojů, v pátek to bude podobné. V pondělí už by to mělo být v pořádku, ale všechno záleží na tom, jak se nám budou vracet řidiči, kteří jsou nemocní,“ uvedl ředitel ČSAD Ústí nad Orlicí Radek Kuběnka.

Pardubický kraj, který si dopravu od ČSAD Ústí nad Orlicí objednává, dopravci zajistil od dnešního dne pomoc. To umožnilo počet rušených spojů snížit.

„Nyní jsme dopravci po dohodě vyřešili subdodavatele, který by měl již od čtvrtka 6. ledna převzít výkony, se kterými má problém. Věříme, že by tak již nemělo docházet k nedojetí některých spojů. Zároveň budeme oslovovat dopravce, aby nám sdělil, od kdy bude schopen dostávat svých závazků vlastními zdroji,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Cestující si zatím musí hledat jiné způsoby dopravy. „Žádné stížnosti nemám, ale je to samozřejmě nepříjemná situace,“ uvedl starosta Dolní Dobrouče Pavel Šisler.

„Vím o jedné paní, která musela jít z práce pěšky z České Třebové tři čtvrtě hodiny,“ uvedla starostka Dlouhé Třebové Kateřina Slezáková.

Informace připomínala rébus

Během autobusové krize na Orlickoústecku se ukázalo, že nikdo z hlavních aktérů – dopravce, Pardubický kraj ani organizátor Oredo – neuměl cestujícím včas sdělit, že jejich autobusy nedorazí.

Místo toho se každý den zveřejňovaly číselné seznamy se zrušenými spoji, které připomínaly záznam strojového kódu anebo popis krásného počasí v cimrmanovské hře Posel z Liptákova.

Například fakt, že od půl šesté večer mezi Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou ve středu některé spoje nepojedou, bylo třeba rozšifrovat ze sdělení krajského webu: „Dopravce nás informoval o předpokládaném neodjetí níže uvedených spojů: 700900/48,49,50, 51,52,53,56.“

Navíc vyhledavač spojů IDOS fungoval tak, jako by všechny zrušené spoje měly přijet.

„Situaci způsobenou zvýšenou nemocností chápu, ale je velmi nepříjemné, jak to sdělují lidem. Informovanost je špatná. Tabulka je nepoužitelná. To ti lidé zkoumat nebudou, prostě půjdou na zastávku a zkusí, zda to pojede, nebo ne,“ řekla starostka Dlouhé Třebové Kateřina Slezáková.

Až ve středu odpoledne se poprvé na krajském webu objevil přehled rušených linek.

ČSAD Ústí nad Orlicí patří do koncernu ICOM Transport, který se s nedostatkem řidičů potýkal v prosinci na Teplicku, kde převzal dopravu prostřednictvím společnosti ČSAD Slaný.

Podle předsedkyně představenstva firmy Kateřiny Kratochvílové na trhu práce aktuálně chybí až 20 tisíc řidičů. „Když do toho přijde pandemie, tak si s tím neumíme úplně poradit. Je potřeba si uvědomit, že řidiči jsou celý den v přímém kontaktu s cestujícími, vybírají od nich peníze, a tak se mohou snadno nakazit,“ uvedla tehdy.

Společnost ČSAD Ústí nad Orlicí byla až dosud významným dopravcem v Pardubickém kraji, nicméně v tendru na zajištění autobusové dopravy na dalších deset let neuspěla ani v jedné z osmi oblastí. Noví dopravci začnou jezdit od 12. června.