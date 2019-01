Nový rok přinese tradiční akce, jedny volby i důležité opravy

Portál iDNES.cz přináší přehled nejočekávanějších událostí z oblasti kultury, sportu, politiky i investic v Pardubickém kraji.

Festival smíchu

Od 21. do 28. ledna se bude konat již 19. Grand festival smíchu.

V Pardubicích bude možné vidět například divadelní soubory z Činoherního studia v Ústí nad Labem, Divadla pod Palmovkou, Klicperova divadla v Hradci Králové, Městského divadla ve Zlíně a dalších. Festival má připravený také bohatý doprovodný program.

Zakončení hokejové sezony

Základní část hokejové extraligy končí začátkem března. Tou dobou bude možná ta nejdůležitější část ročníku hokejistům Dynama teprve začínat. Pokud výrazně nezlepší své výkony, je pravděpodobné, že budou hrát nejen play out, ale také baráž a bojovat o svou extraligovou příslušnost. Pardubice jsou přitom týmem, který nejdéle nepřetržitě hraje nejvyšší soutěž.

Letní kino

Pardubické letní kino zahájí v květnu svůj čtrnáctý ročník. V roce 2019 by mělo začít promítat již 14. května a filmová sezona bude pokračovat až do 14. září. Příznivci filmů si tak budou mít z čeho vybírat. Stejně jako v roce 2018 bude kino působit v areálu nedaleko Wonkova mostu, kde získalo smlouvu na pět let s pětiletou opcí.

Volby do Evropského parlamentu

Na příští rok jsou zatím naplánované jediné volby, a to volby do Evropského parlamentu. Lidé budou volit své zástupce mezi 23. a 26. květnem. Evropský parlament je jediným orgánem Unie, do kterého mají občané členských zemí možnost přímo volit své zástupce. Volby se konají jednou za pět let a jejich tradice začíná již od dob Evropského hospodářského společenství. První volby do europarlamentu se uskutečnily již v roce 1979.

Opravy pardubického nádraží

V polovině roku 2019 by měla začít modernizace samotného železničního uzlu, tedy kolejiště a nástupišť. Potřeba na ni budou čtyři miliardy korun a potrvá dva a půl roku. Ovšem opravy nádražní budovy začnou později, a to nejspíš v roce 2021. Jedna z nejvýznamnějších poválečných funkcionalistických staveb v regionu oslavila letos 1. května 60 let od svého otevření.

Oprava Letního stadionu

V polovině roku by také měly být zahájeny opravy fotbalového stadionu za hokejovou arénou v centru Pardubic a také jeho okolí. Rekonstrukce vyjde až na půl miliardy korun. Kromě stadionu se úprav dočká pravděpodobně také nábřeží a vzniknout by měly nové přístupy k Labi nebo hřiště v ulici U Stadionu. V Bráně borců by se mohla objevit Síň slávy a také prodejna vstupenek. Projekt počítá se zachováním historických tribun.

Czech Open

Již třicátý ročník zahájí mezinárodní festival šachu a her Czech Open

11. července a potrvá až do 28. července. Oblíbený festival se těší široké účasti hráčů z celého světa. Kromě šachu je možné soutěžit i v jiných disciplínách. Návštěvníci mají možnost vyzkoušet si v hokejové aréně různé hry nebo se podívat na vynikající šachisty v akci.

Letní festivaly

Do Pardubického kraje na jaře a v létě zamíří celá řada různých festivalů. Z těch největších je možné jmenovat například Majáles, České hrady nebo Léto fest. Tyto akce každoročně přilákají tisíce hudebních fanoušků z blízkého i dalekého okolí. Některé festivaly už mají stanovené termíny a nabídnou lístky za zvýhodněnou cenu.

Zlatá přilba

Víkend mezi 4. a 6. říjnem příštího roku bude patřit ploché dráze. Ve Svítkově se opět potkají nejlepší plochodrážníci, aby změřili své síly v tradičním závodě Zlatá přilba. Tento sportovní svátek do Pardubic přivede nejen závodníky, ale také fanoušky z Česka i zahraničí.

Velká pardubická

Milovníci dostihového sportu se do Pardubic sjedou na 129. ročník Velké pardubické o víkendu mezi 12. a 13. říjnem. Už nyní jsou za zvýhodněnou cenu v prodeji vstupenky. I v roce 2019 se očekává start domácí i zahraniční skokové elity. Akce vždy do Pardubic přiláká tisíce lidí.