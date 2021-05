Ostravská zoo má nového lva či mládě velblouda, ale nabízí i jiné novinky

Chovatelé doufají, že získají i nové, mladší samice a dočkají se mláďat. Zdejší lvice už totiž asi neporodí.

„Mladého samce lva indického dovezli minulou středu. Než jej spojíme s naší samicí, potřebuje se seznámit s novým prostředím. Proto je zatím sám, ale se lvicí na sebe vidí a slyší se,“ popsala mluvčí zoo Šárka Nováková. „Zpočátku se samec držel jen uvnitř. Pak mu chovatelé zpřístupnili i venkovní výběh, ale tam zatím chodí zřídka a je nervózní z většího množství lidí.“

V areálu zahrady, který zabírá téměř sto hektarů Velkého ostravského lesa, už může být přes dvanáct tisíc návštěvníků současně. Od pondělí už mohou také vstupovat do vnitřních expozic. Pavilon indických šelem ale zůstává zatím zavřený, aby měl lev klid na zvykání.

A zavřený je i pavilon Malá Amazonie, který má velmi malou kapacitu. „Podle aktuálních nařízení by do něj směly vstoupit jen dvě osoby. Většinou by se tak nedostalo na všechny zájemce. Je možné, že ze stejného důvodu budeme muset při vysoké víkendové návštěvnosti přechodně zavírat i další pavilony, kde nebude možné zajistit dodržování podmínek souvisejících se šířením koronaviru,“ řekla Nováková.

Komentované prohlídky Rododendron parku

Kromě lva nabízí zoo i jiné novinky. Návštěvníci je uvidí například mezi kopytníky při projížďce safari expresem, který se opět rozjel po zimní přestávce. Speciální vláček jezdí v sezoně od roku 2014.

„Safari zahrnuje tři výběhy o celkové rozloze okolo šesti hektarů. Ve výbězích Afrika, Persie a Indie žije přes sto zástupců více než desítky druhů africké a asijské fauny. Letošní novinkou je založení chovného stáda markhurů turkmenských, nazývaných také kozy šrouborohé, nový samec onagera či mládě velblouda. Ve výbězích je ale i řada jiných mláďat,“ nastínila mluvčí.

Premiéru mají komentované prohlídky Rododendron parku. Začaly v pondělí, konají se jednou denně, o víkendu dvakrát, ale potrvají jen asi tři týdny – po dobu květu azalek a rododendronů. Zoo pěstuje už přes 7,5 tisíce exemplářů těchto rostlin. Má největší kolekci rododendronů v Česku a na Slovensku.