Mnoho rodičů teď váhá se zápisem dětí do školy, obává se dálkové výuky

Na větší nápor než v jiných letech se připravují pracovníci ostravské pedagogicko-psychologické poradny.

K tradičním důvodům pro odklad školní docházky přibyl nový – obavy z výuky na dálku. Že rodičům dělá starosti případná distanční výuka prvňáčka, potvrzují i školy a školky. „Obavy z distanční výuky jsou důvodem žádostí o odklad. Předpokládáme proto více zájemců o vyšetření, jsme připravení to organizačně zvládnout,“ uvedla ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Ostravě-Zábřehu Marie Schindlerová.

Poradny zatím z příslušných ministerstev nemají bližší instrukce, jak v těchto případech postupovat. „Vyšetření školní zralosti je určeno dětem, které mají nějaký zdravotní nebo vývojový problém, a proto se odklad řeší. Předpokládáme, že v případech, kde důvodem je obava z dálkové výuky, se vyšetřením potvrdí zralost dítěte,“ vysvětlila ředitelka.

Dodala, že sociální situace je také náročná a rodiče mají oprávněnou starost. Neměla by však být jediným důvodem, proč nástup do školy odkládat. „Mateřské školy jsou prozatím zavřené tři týdny, ve vývoji předškoláka to nemusí být důvod k odkladu,“ uvedla.

Že si rodiče se školní docházkou prvňáků v příštím školním roce starosti dělají, vnímají i školky. „Je to fenomén, který teď vnímáme. Ač si rodiče myslí, že dítě je schopné nastoupit do školy, zvažují odklad. Bojí se, jak by s prvňáčkem distanční výuku zvládli,“ potvrdila ředitelka opavské mateřinky v Mnišské ulici Dagmar Ullmannová.

Problém cítí i školy základní. „Rodiče nás doslova bombardují o formuláře na odklad,“ řekla ředitelka ostravské Základní školy Zdeňka Škarvady Milena Walderová. Potvrdila, že dálková výuka prvňáčků je náročná. V září nastoupili do školy, od října byli doma, v listopadu se do škol vrátili a od začátku března se opět učí dálkově. „Je to těžké a chápu rodiče, že jsou unavení. Snažíme se co nejvíce pomoct, abychom děti nezahltili, ale zároveň jim z naší strany předali co nejvíce,“ komentovala Walderová.

Učitelky točí předškolákům videa

Na dálku se s předškoláky rodiče „učí“ už teď. Protože poslední rok školky je povinný, dostávají pro děti úkoly na doma. Například učitelky opavské mateřské školy Mnišská kromě posílání výukových materiálů točí i videobloky. „Tematická videa pokrývají činnosti ve školce během celého dopoledního bloku. Děti si s námi mohou zacvičit, zazpívat nebo třeba něco vyrobit,“ popsala Dagmar Ullmannová.

Originální pomocnou ruku předškolákům podala také opavská Základní škola Edvarda Beneše. Běžně ji předškoláci navštěvují, to teď není možné. Tak pro ně učitelky prvního stupně rovněž točí videa.

Společně s dvojicí maňásků je například provádějí školou, ukazují třídu, družinu, tělocvičnu i školní klub. „Videa budeme točit jednou týdně. Ukážeme i výuku psaní, kde se děti dozvědí, jak se správně drží tužka nebo jak při psaní mají sedět, nebo počítání,“ popsala Veronika Trojková, která teď učí prvňáčky a vznik videí má na starosti.

Zápisy opět ovlivní pandemie

K zápisům děti s nejvyšší pravděpodobností nepůjdou, už podruhé pandemie mění jejich životní událost v administrativní úkon, kdy rodiče jen vyplní příslušné formuláře a pošlou je škole mailem, datovou schránkou, poštou nebo přijdou s papíry osobně.

Už se vyhlašují termíny. Například opavské školy budou zapisovat 19. až 23. dubna, bruntálské 6. až 10. dubna, novojičínské 8. dubna a u karvinských škol má každá své datum a některé přijímají přihlášky celý duben.

Většina už teď avizuje, že uvítá dálkovou formu. Například v Porubě ale půjdou jinou cestou. „Pro bilingvní výuku jsou online zápisy, je velmi důležité slyšet, jak dítě mluví. Pro klasickou třídu jsme zvolili individuální konzultace. Máme rezervační systém, kde se rodiče zaregistrují a v domluveném termínu mohou přijít. Často potřebují řešit konkrétní záležitosti,“ vysvětlila ředitelka Milena Walderová s tím, že zápisy začínají 1. dubna.

Že rodiče přijdou do školy, preferuje i opavská ZŠ Edvarda Beneše. „Zajímá je spousta věcí a i my se chceme zeptat na informace o jejich dětech,“ uvedl zástupce ředitelky Karel Frýdl.