Opilý útočník v Havířově nožem zabil dva lidi, hrozí mu výjimečný trest

Vražda se stala v pondělí večer v jednom z havířovských bytů, policisté o ní informovali až dnes

Co tragédii předcházelo, není jasné. Podle policie ale trojice mužů ve věku od 43 do 57 let předtím popíjela alkohol.

„Následně třiapadesátiletý muž zaútočil nožem na dva poškozené. Obě oběti zraněním i přes poskytnutou pomoc podlehly,“ uvedla krajská policejní mluvčí Gabriela Pokorná.

Kvůli opilosti podezřelého museli policisté odložit jeho výslech. Po zajištění důkazů ho obvinili z vraždy.

„Pachateli hrozí až výjimečný trest. Vrchní komisař učinil podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ doplnila Pokorná.