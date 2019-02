S nižší nezaměstnaností mizí z ulic lidé, kteří dělají prospěšné práce

Nejvíce je změna vidět v Bohumíně. Tam se ještě před třemi lety mohli pyšnit rekordním číslem v rámci celé republiky – do úklidu města se tehdy zapojovalo na 230 mužů a žen, kteří měli jinak problém najít uplatnění na trhu práce. V současnosti se ale do žlutého převléká jen čtyřicet lidí.



Důvodem není nezájem radnic, ale finance. Mzdy totiž pracovníkům veřejně prospěšných prací (VPP) vyplácí úřad práce ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí. A balík peněz se tenčí.

V minulém roce bylo na veřejně prospěšné práce vyčleněno 1,9 miliardy korun, přičemž letos je to zatím jen 1,3 miliardy. „O dalším navýšení budeme s ministerstvem financí jednat,“ přislíbila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Do té doby ale města musejí pracovat s omezenými stavy. A není jisté, jestli se alespoň přiblíží počtům VPP z let minulých. V době snižující se nezaměstnanosti totiž sílí argument, že do VPP už není nutné tak masivně investovat.

„V současné době, kdy zaměstnavatelé mají velký zájem o nové zaměstnance a počet volných pracovních míst převyšuje počet evidovaných uchazečů, mají i ti, kteří jsou bez práce delší dobu, mnohem vyšší šance na získání zaměstnání na otevřeném trhu práce,“ zdůvodňuje generální ředitelka Úřadu práce České republiky Kateřina Sadílková.

S tímto argumentem ale nesouhlasí starosta Bohumína Petr Vícha. „Nezaměstnanost sice skutečně klesá, ale ne v této skupině lidí. Ti jsou velmi obtížně zaměstnatelní a jejich počet se nemění. Peníze od státu přitom budou dostávat tak jako tak, a to ve formě sociálních dávek. Je lepší, když musí ráno vstát do práce a zasloužit si je,“ komentoval situaci Vícha.

Veřejně prospěšné práce Základním principem veřejně prospěšných prací je podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů a klientů se základním vzděláním.

Cílem je umožnit takovým lidem, aby si osvojili pracovní návyky a zvýšili své šance na získání zaměstnání.

Standardní délka trvání VPP je 12 měsíců. Ve výjimečných případech lze uzavírat pracovní poměr i na 24 měsíců.



Veřejně prospěšní pracovníci si měsíčně vydělají patnáct tisíc korun, města v Moravskoslezském kraji na ně hodně spoléhají. Vždyť v loňském roce bylo v kraji zaměstnáno nejvíce VPP v rámci celé republiky. Z celkového počtu 16 279 VPP jich k Moravskoslezskému kraji náleželo 2 337.

Problém tedy netíží jen Bohumín. Například Technické služby v Karviné využívaly až sto VPP na úklid a údržbu města.

„Letos se očekává, že pracovníků bude mnohem méně, zhruba 30 až 40 lidí,“ připustil mluvčí města Lukáš Hudeček.

VPP v Karviné provádějí úklidové práce ve městě, podílejí se na zimní údržbě chodníků, zastávek a přechodů pro chodce.

„Pokud bude počet lidí na VPP nižší po delší období, může se to na úklidu projevit. Jedním z řešení by pak muselo být uvolnění více financí z městského rozpočtu,“ dodal Hudeček s tím, že při zapojení pracovníků VPP ušetří karvinský magistrát ročně až 14 milionů korun.

Ve Frýdku-Místku loni žádaly tamní technické služby úřad práce o 48 lidí, dostaly 35. Letos už rovnou poslali požadavek na 35 lidí.

„Zatím čekáme, jaký počet nám schválí, VPP nasazujeme až na jarní práce. Pokud by číslo bylo opět nižší, museli bychom více využít vlastní zdroje,“ podotkl předseda představenstva Technických služeb města Frýdek-Místek Jaromír Kohut.