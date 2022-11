Muž polil dva bezdomovce hořlavinou a chtěl je zapálit, dostal deset let

Ze spisu vyplývá, že Krop měl s poškozenými Anežkou Ch. a Pavlem L. údajně spory. Problémy začaly v době, kdy oba bydleli u Kropa a jeho manželky v zahradní chatce nedaleko Družstevní ulice v Třinci.

„Tam se nedalo žít, byly tam blechy, pořád pili alkohol. Radši jsme šli pod nedaleký most, kde jsme si udělali přístřešek,“ líčil poškozený už před jednáním soudu.

V osudný den před jedenáctou hodinou v noci přišel podle obžaloby silně opilý Krop k mostu, Pavlovi L. nalil do obličeje tekutinu, která páchla jako benzin, a nožem mával před Anežkou Ch., přičemž jí sprostě nadával a poté i několikrát uhodil.

„Tekutinou polil i matrace a pak se je snažil zapálit. Naštěstí vznikl jen slabší plamen, který poškozený pohotově rukou uhasil,“ uvedl státní zástupce. Napadený muž si stěžoval na bolest očí po potřísnění hořlavinou, žena měla po útoku podlitiny.

Po dohodě rozsudek pod trestní sazbou

Pavel L. uvedl, že se probudil, když mu Krop nalil hořlavinu do očí. „Moc jsem toho neviděl. Zaregistroval jsem, jak družku začal bít pěstí do hlavy. Křičel, že ji zabije a zapálí.“ Když Kropa o něco později dopadli policisté, museli ho vyslechnout až na druhý den, protože nejprve putoval na záchytku.

Kropovi, který byl už třikrát souzený a z vězení naposledy vyšel před deseti lety, nyní hrozilo za pokus o vraždu patnáct až dvacet let vězení. V jednací síni se po poradě se svým obhájcem přiznal a prohlásil svou vinu: „Je mi líto, co se stalo, to jsem nechtěl.“

Nakonec podle současné legislativy padla dohoda, a to na deset let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Verdikt je pravomocný.