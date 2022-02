Výhrůžný dopis i šibenici u domu hejtmana Vondráka vyšetřuje policie

V prvním případě někdo před jeho domem předminulý víkend vztyčil zmenšeninu šibenice i s oprátkou a nápisem vlastizrádce, v druhém jde o e-mail obsahující vulgarity a výhrůžky likvidací, které se týkaly i jeho rodiny.

„Dopis jsem však policii neoznámil já, ale úřad, protože dorazil na oficiální hejtmanskou adresu,“ podotkl Vondrák.

Policie jeho informaci zatím jen potvrdila. „Ostravští policisté přijali oznámení, kterým se zabývají,“ konstatovala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Případy spojené se šibenicí doposud končívaly odložením, maximálně označením přestupek, nikoliv trestný čin.

Také nastupující policejní prezident Martin Vondrášek na dotaz médií uvedl, že „pokud šibenice nesměřuje ke konkrétní pohrůžce osobě či skupině osob a symbolizuje nesouhlas třeba s politikou a podobně, z našeho pohledu je to krajně nešťastný, ale bez dalšího nikoli nezákonný projev“.

S tím hejtman nesouhlasí. „Šibenici postavenou před mým domem za zjevnou pohrůžku konkrétní osobě považuji. A zmíněná prohlášení nejsou šťastná, protože de facto pomáhají otevírat cestu k takovým aktivitám, když se autoři domnívají, že se jim nic nestane,“ vysvětlil.

Pandemie nepolevuje, stojí si za svým hejtman

Souhlasí s tím, že jako politik musí snést více než ostatní občané. „Ale také já mám svá ústavní práva, navíc dopis se týkal i rodiny.“

Vyhrožováním se prý zastrašit nenechá a na svém facebookovém profilu bude o stavu pandemie v regionu informovat nadále.

„Na rozdíl od vlády totiž nemám pocit, že by pandemie polevovala, protože zatím stále narůstají počty lidí s covidem v nemocnicích a za posledních sedm dnů v kraji zemřelo s covidem 47 lidí. To jsou fakta,“ poukázal s tím, že až covid bude opravdu v útlumu, tak omezí informace i on.

„Ale museli jsme opět svolat poradu vedení našich nemocnic kvůli případnému přesouvání pacientů, protože některé jipky opět čelí větší zátěži.“