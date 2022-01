U domu hejtmana Vondráka se objevila šibenice. Vyhrůžky se stupňují, říká

Incident se stal v sobotu večer. „Sousedka na nás někdy po půl šesté zvonila od branky a upozornila, co nám stojí před domem. Já to beru jako politik, jsem na vyhrožování zvyklý, ale všichni si musí uvědomit, jak velký dopad to má i na rodinu. V tomto případě výrazně větší na mou ženu než na mě,“ poznamenal hejtman Ivo Vondrák.

Zmínil, že podle sousedů někdo k jeho domu přijel autem, současně odmítl, že by se zatím neznámý člověk nebo lidé dostali přímo na jeho zahradu. „To ne, stalo se to ještě před plotem.“

Vyhrůžku Vondrák dává do souvislosti s právě projednávaným pandemickým zákonem. „Přitom já s tím, co vytvořila nová vláda, zcela nesouhlasím a zákon nepovažuji za dobrý. Je špatně definovaný a blíží se stavu nouze, což je naprosto zbytečné, to už je legislativně pokryto,“ vysvětlil.

Takové činy jako vyhrožování šibenicí by Vondrák rozhodně nebral na lehkou váhu, podle něj je to už za hranou zákona. „Pokud autoři takových vyhrůžek budou mít pocit, že se jim vlastně nic nestane, tak se to bude jen stupňovat,“ upozorňuje.

Zmínil, že na začátku roku před jeho domem protestovala skupinka lidí a jeden z účastníků mu bránil nastoupit do automobilu a odjet na služební cestu.

„Počínání toho člověka je na kameře a podal jsem na něj trestní oznámení. O něco později byl protest i u domu hlavní hygieničky a tam už to bylo vulgárnější a horší. Mám obavy, že to může eskalovat,“ říká hejtman.

Policie případ zatím nemá na stole. „Po přijetí oznámení se budeme věcí zabývat. Budeme zjišťovat, jestli došlo k trestnému činu, nebo přestupku,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Hejtman uvedl, že trestní oznámení podá tento týden.

Web se proti tweetu ohradil

Hejtman ve své zprávě na Twitteru zmiňuje i web zdraveforum.cz s tím, že jde o jeho pozdrav. Na to hned pod příspěvkem reagoval jeden ze zástupců iniciativy Jan Tománek, že s tímto platforma Zdravé fórum nemá nic společného a žádá odstranění zmínky o webu. „Věc předáváme právníkům,“ uvedl Tománek.

„Tento web neznám, ale na šibenici byl přišpendlen dokument nebo vytištěná stránka s logem zdravého fóra a bylo tam napsáno ‚pandemický zákon‘. Prostě to bylo takto formulováno,“ sdělil Vondrák.