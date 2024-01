Moravskoslezský kraj čeká stavba kostky, pavilon tučňáků, volby i MS v hokeji

„V roce 2024 začneme intenzivně čerpat evropské prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci. Prvním strategickým projektem, který se začne uskutečňovat, je nové sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny a krajské digitalizační centrum,“ zmínil hejtman Jan Krkoška zahájení stavby takzvané Černé kostky naproti Domu kultury v Ostravě.

Po letech 2004 a 2015 se v Ostravě opět uskuteční část mistrovství světa v ledním hokeji. V Ostravar Aréně se v květnu odehraje jedna ze dvou základních skupin plus dvě utkání čtvrtfinále play off. Ostrava se může těšit na mužstva a fanoušky Slovenska, Švédska, USA, Německa, Polska, Lotyšska, Francie a Kazachstánu.

Ve dvou velkých městech kraje plánují celoročně sérii různých akcí ke dvěma výročím. Ostrava slaví sto let od vzniku takzvané Velké Ostravy, což se stalo připojením sedmi moravských obcí. A Opava slaví dokonce 800 let od první písemné zmínky, a to v listině potvrzující její městská práva.

Problémy s Liberty i haldou

Krajské město nečekají jen kulturní a sportovní kratochvíle, jeho vedení totiž hned zkraje roku musí řešit závažné problémy. „Asi nejnaléhavější jsou krize v huti Liberty a problémy s likvidací heřmanické haldy,“ řekl ostravský primátor Jan Dohnal.

Ve svém rozvoji bude pokračovat i ostravská zoologická a botanická zahrada. A letošní plány vskutku nejsou malé.

„Měla by být zahájena stavba nového expozičně-chovatelského zařízení pro tučňáky. Dále pak je v plánu rekonstrukce parkoviště P1, respektive sjednocení automatického odbavovacího systému s ostatními parkovišti a parkovacím domem. Rekonstrukcí projdou i výběhy malých šelem a voliéra Papua se dočká rozšíření,“ shrnula mluvčí zoo Šárka Nováková.

Po otevření silničních obchvatů Frýdku-Místku, Karviné, Krnova a Opavy v posledních letech bude dopravních novinek méně. Letos by motoristé měli poprvé vyjet po obchvatu Mošnova a začne stavba východního obchvatu Bruntálu.

Po letech nejen covidových omezení se dočká nových linek i mošnovské letiště. V červnu se začne létat také do španělské Malagy a do černohorské Podgorice, rovněž se má rozšířit četnost spojení například s Londýnem.

Vondrák na kandidátce se STAN

Po loňském zdánlivém volebním klidu „zpestřeném“ vynuceným odchodem hejtmana Ivo Vondráka a primátora Ostravy Tomáše Macury se letos konají několikeré volby.

Snad jako generálka se na začátku června bude hlasovat do Evropského parlamentu, aby o čtyři měsíce později následovaly mnohem více sledované volby, a to krajské. Kdo nahradí Vondráka jako lídr hnutí ANO, zatím není jisté, samotný Vondrák bude na kandidátce se STAN.

Ve třech obvodech se budou volit senátoři. Na Opavsku, kde je nyní senátorem starosta Bolatic Herbert Pavera, dále pak v části Ostravy se senátorem a známým horolezcem Leopoldem Sulovským a nakonec i v západní části Karvinska, kde už osmnáct let senátoruje starosta Bohumína Petr Vícha.

Co očekávat v roce 2024 v MS kraji

Leden

* V kostele sv. Václava v Ostravě se 9. ledna koná Tříkrálový koncert na podporu Tříkrálové sbírky.

* 9. ledna sehrají hokejisté Vítkovic semifinále Ligy mistrů se švédským týmem Skelleftea AIK, odveta bude ve Švédsku 16. ledna.

* Dokončení stavby moderního prostoru pro hyperbarickou komoru v Městské nemocnici Ostrava.

* Předpokládané dokončení obnovy památkově chráněné Grossmannovy vily v Ostravě.

* Zahájení zvelebení prostranství mezi třídou 17. listopadu a Nedbalovou ulicí v Karviné.

* Zahájení celoročních oslav 100 let vzniku Velké Ostravy a 800 let od první písemné zmínky o Opavě.

Únor

* Ve dnech 3. a 4. února ve Sportovním areálu ve Vendryni u Třince kvalifikace Davis Cupu ČR–Izrael.

* Od 10. února jarní část 1. fotbalové ligy. Baník zajíždí do Českých Budějovic, Karviná hostí Spartu.

* V únoru má začít hlavní část demolice a stavby nového železničního mostu před Havířovem.

Březen

* Dokončení parkovacího domu u Městské nemocnice Ostrava.

* 15. března by měla začít demolice a stavba nového tzv. kovonského mostu v Karviné, což výrazně ovlivní dopravu v části města.

Duben

* Zahájení rekonstrukce plochy před hřbitovem a renovace strojovny na zimním stadionu v Krnově.

Květen

* Od 10. do 26. května se v Česku koná mistrovství světa v hokeji. Ostrava hostí utkání základní skupiny a dvě čtvrtfinále, budou tam hrát Slovensko, Švédsko, USA, Německo, Polsko, Lotyšsko, Francie a Kazachstán.

* Ve dnech 24. a 25. května se konají Dny města Orlové.

* 28. května se koná už 63. ročník atletického mítinku Zlatá tretra.

* Předpokládané dokončení modernizace pavilonu E2 Městské nemocnice Ostrava.

* 30. května začne v Krnově mistrovství ČR v boxu.

Červen

* Předpokládané dokončení obchvatu Mošnova na silnici I/58.

Z mošnovského letiště se začne nově přímo létat do španělské Malagy a černohorské Podgorice.

* Od 5. do 9. června se v Dolních Vítkovicích uskuteční turnaj v plážovém volejbalu J&T Banka Ostrava Beach Pro.

* 7. a 8. června jsou tzv. eurovolby.

* 7. června začnou Dny Karviné, ve stejném termínu i Den města ve Frenštátu pod Radhoštěm.

* 14. a 15. června Dny Bruntálu.

* Předpokládané zahájení stavby expozice tučňáků v Zoo Ostrava.

* Dokončení rekonstrukce fasády Městského divadla v Bruntálu.

Červenec

* Někdy ve druhé polovině roku krajský úřad předpokládá v Ostravě zahájení stavby tzv. Černé kostky, tedy krajského digitalizačního centra, za asi 2,6 miliardy korun.

* 3. července v Dolních Vítkovicích začíná jubilejní 10. ročník festivalu elektronické hudby Beats for Love. V programu jsou Roger Sanchez, Boris Brejcha či Lost Frequencies.

* Ve středu 17. července vypukne v Dolních Vítkovicích čtyřdenní multižánrový festival Colours of Ostrava. Vystoupí například Lenny Kravitz, Sam Smith a Queens of the Stone Age.

* Areál Hlučínského jezera hostí od 25. do 27. července hudební festival Štěrkovna. Pořadatelé nabízejí třeba Olympic, Symphonic Dance Music a Michala Pavlíčka s Unique Orchestra.

* Zahájení rekonstrukce a modernizace kina Kosmos v Třinci za zhruba 110 milionů korun.

Srpen

* Zahájení přestavby Žerotínského zámku v Novém Jičíně.

* Ukončení výstavby sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm.

* Někdy ve druhé polovině roku zahájení stavby východního obchvatu Bruntálu.

Září

* Předpokládané ukončení výstavby nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici Opava.

* Ve dnech 6. až 8. září se koná Slavnost města Nového Jičína.

* Ve dnech 6. a 7. září se uskuteční Havířovské slavnosti.

* 21. a 22. září budou v Mošnově Dny NATO a Vzdušných sil AČR.

* V Opavě bude premiéra dokumentu o šlechtické rodině Razumovských.

Říjen

* Přesný termín ještě nebyl stanoven, ale zřejmě v pátek 4. října a následující sobotu, případně další týden, se uskuteční krajské volby a v obvodech č. 68 Opava, č. 71 Ostrava-město a č. 74 Karviná také senátní.

* Někdy v poslední čtvrtletí roku skončí přestavba Domova Březiny v Petřvaldu na Karvinsku.

Listopad

* Správa železnic by měla znát zhotovitele celkové rekonstrukce památkově chráněného železničního nádraží v Ostravě-Vítkovicích.

Prosinec

* Začínají adventní a vánoční jarmarky s kulturním programem.