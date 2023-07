Do památkové vily se vrací unikátní parkety, opravy už stály přes 100 milionů

„Restaurované parketové čtverce jsou skutečným historickým unikátem,“ uvedl restaurátor Igor Urbánek z brněnského uměleckého stolařství. Svědčí o tom podle něj skutečnost, že jde o zcela totožné kusy, které jsou k vidění na kroměřížském zámku.

„Parkety, které teď pokládáme v bývalém obývacím pokoji, jsou opravdu původní. Abychom zachovali autentičnost celé podlahové krytiny, vracíme každý kus přesně tam, kde ležel,“ prozradil Urbánek.

Některé kusy sice zničila v průběhu času dřevomorka stejně jako ostatní dřevěné vybavení vily, 90 procent dřevěné krytiny se ale podařilo restaurátorům zachránit.

„Dřevěná podlaha zabírá ve vile téměř sto metrů čtverečních a po jejím položení se začneme věnovat ostatním dřevěným interiérovým prvkům, které jsme dočasně převezli do našich brněnských dílen,“ doplnil restaurátor.

Chystá se i prohlídkový okruh

Dokončení stavby plánují radní počátkem roku 2024. „Městská společnost Černá louka již začala s výběrem kurátora, který bude mít provoz vily na starost,“ sdělil náměstek primátora Břetislav Riger. „V tuto chvíli se koná druhé kolo výběrového řízení, a pokud vím, jsou v něm tři silné osobnosti, které mají o místo kurátora zájem,“ doplnil náměstek.

Co se využití objektu týče, chybět by ve vile neměl malý prohlídkový okruh. Podle Rigera se nabízí i komerční využití objektu, jako je pořádání svateb. Město se nebrání ani pronájmu prostor třeba pro natáčení televizních pořadů.

„Záležet bude na kurátorovi, co všechno do objektu dokáže přinést,“ sdělil Riger. Jak naloží vlastník s druhou částí vily, která má jiného majitele, to náměstek netuší. „Je škoda, že se nám nepodařilo tuto část odkoupit. Je otázkou dalšího vyjednávání, co s ní bude,“ dodal.

Náklady na rekonstrukci památkové vily, kterou nechal v roce 1923 postavit ostravský architekt František Grossmann jako své rodinné sídlo, dosáhly nyní 109 milionů korun.