Opatření v Ostravě-Hrušově lidem klid zatím nepřinesla. Drancování trvá

Značná rezignace je patrná na třiasedmdesátiletém Milanovi Řezaninovi, když sedí na zápraží rodinného domu ve Vývozní ulici a vypráví o svých současných strastech.

Před časem ovdověl a někdejší síla a elán už jsou také pryč, naopak ho sužují vážné zdravotní potíže. Dům chce prodat, protože už na něj a zahradu nestačí. Rád by se přestěhoval někam, kde by měl klid.

Ačkoli ze znaleckého odhadu domu a pozemku přes deset milionů korun slevil už více než polovinu, nemá prý šanci.

„Zájemců už tady bylo dost. Jenže vždy konstatovali, že dům je skvělý, jenže stojí na hodně špatném místě,“ povzdychl si a zahleděl se na blízké garáže.

Původní účel však stavby až na několik výjimek už dávno neplní. Kam je vidět ze silnice, ještě stavby stojí, ale níže částečně za hradbou křovin už zůstaly jen ruiny. Vykradené, vybourané, vyhořelé.

„V poslední době se objevila nová kamera, policejní auta zajíždějí do více ulic. Jsme rádi, ale ve výsledku se moc nezměnilo. Nepřizpůsobiví ničí a drancují dále,“ poznamenal Juraj Fabián bydlící v nedaleké Podélné ulici.

„Opalují tam kradené kabely“

Jeho slova potvrdil i minulý týden. „V noci ze středy na čtvrtek jsme na místě zasahovali kvůli požáru několika zbytků střech garáží. Nikdo nebyl zraněn ani nebyla vyčíslena žádná škoda,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela.

Muži z okolí mají jasno: „Nejspíše tam zase opalovali ukradené kabely.“ Juraj Fabián v lokalitě žije půl století. „Kdysi to byla parádní čtvrť, kde bydleli hlavně havíři. Těch už zůstalo jen pár. Teď je to oblast hrůzy,“ opakuje.

Jeho syn Jiří si po poslední návštěvě MF DNES dohodl jednání se starostou obvodu Slezská Ostrava Richardem Verešem.

Městská policie zvažuje více strážníků

„Určitě se něco udělalo, to je dobře. Pořád je to však zoufale málo. Třeba by dále stačilo, aby obvod a největší vlastníci pozemků začali vysekávat náletové křoviny, aby to tady nebyla džungle. Stát a město nesmějí rezignovat a vykašlat se na místní slušné lidi,“ upozorňuje Jiří Fabián.

Muži často při popisu úpadku oblasti vysloví pojmenování cikáni. Odmítají však nařčení, že by všechny házeli do jednoho pytle. „To ne, dokonce znám rodinu, kde je otec policista a jeho syn jde na policejní školu. Ale prostě jen máme místní zkušenosti a popisujeme to, co vidíme,“ říkají.

Zmiňují, že problém není v nedaleké Vesničce soužití a jen částečně v Romech, kteří tam žijí déledoběji. „Největší zlo dělají ti, co se tady k příbuzným přistěhují ze Slovenska, nepracují, nejsou přihlášení a nepobírají sociální dávky. A tak kradou vše, co se jen trochu dá zpeněžit,“ vysvětlují s tím, že kontrol obsazenosti bytů by mělo být více.

Mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů uvedl, že se bezpečnostní situace v lokalitě zlepšuje. „V ulicích Vývozní, Technická a Na Liščině byly instalovány další tři bezpečnostní kamery a výhledově chceme navýšit počet strážníků na služebně v Hrušově,“ řekl.

Kdo zaplatí demolice trosek garáží?

Obdobně hovořil starosta Slezské Ostravy Richard Vereš. Připustil, že situace je velmi složitá. „Ale intenzivně se jí věnujeme. Například likvidujeme černé skládky a pravidelně se potkáváme s občany i vlastníky nemovitostí,“ konstatoval a zmínil i rozvojové plány tamního největšího majitele bytů.

V čem se starosta s částí obyvatel neshodne, je osud garážových trosek. „Obvod bohužel nemůže provádět demolice, neboť se jedná o soukromý majetek. Stejně tak zabezpečení garáží je odpovědností především jejich majitelů,“ zmínil.

S tím lidé nesouhlasí. „Co jsme měli dělat, založit domobranu? Není správné, abychom na to, že se státu a městu nedaří ochránit náš majetek, jen dopláceli. Tady jsme bohužel menšina my.“