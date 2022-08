Lidé v kraji nahlásili přes aplikaci stovky nešvarů, nejvíce na Ostravsku

Ničení se nevyhýbá ani turistickým trasám Desítky zničených turistických rozcestníků a informačních tabulí musí ročně opravit značkaři. „Nejčastěji vandalové ohýbají a strhávají plechové tabulky rozcestníků a směrovek,“ řekl Stanislav Duchek, předseda krajské komise značení při Českém klubu turistů. Nešvarem posledních let se stalo vylepování různých reklamních a firemních nálepek na informační tabulky. Většinou je vandalové nalepí tak, že překryjí potřebné údaje na směrovce a lidé netuší, kam dál jít. „Odstranění není vždy úspěšné, a tak musíme tabulku či směrovku vyměnit. Ročně musíme vyměnit 25 až 30 kusů zničených rozcestníků a asi stejný počet velkých turistických map, které lidi posprejují nebo poškrábou tak, že se z nich nedá číst. Jejich oprava je v tisících korunách,“ vyčíslil škody Duchek. Napravovat je vyjíždějí značkaři nejčastěji do míst s nejvyšší koncentrací lidí. „Tady u nás je to trasa po česko-polské hranici z Velké Čantoryje na Stožek, oblast Visalají a Lysé hory nebo okolí horských chat,“ přiblížil Duchek s tím, že s nárůstem turistů počet zničených věcí roste.