Co s Priorem? Studie navrhla rozdělit jej průchodem

12:01 , aktualizováno 12:01

Byty i knihovna by mohly vzniknout v budově Prioru, plošně jedné z největších staveb v centru Krnova. Podle architektonické studie by jeho kompletní přestavba přišla na 200 milionů korun. Znamenala by výraznou změnu centra, Prior totiž dělí pěším průchodem na dva menší celky.