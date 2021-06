Sousedskou při odnesla návštěva, donutili ji svléknout se a uklidit sklep

Dvojice mužů přišla minulý týden za svým kamarádem v ostravském Zábřehu domluvit si brigádu. Jejich návštěvu ovšem narušila jim neznámá bratrská dvojice, která se s majitelem bytu začala dohadovat.

Ve chvíli, kdy jejich sousedský spor gradoval, se rozhodl jeden z hostů pana domácího z bytu odejít. To se ale nově příchozím bratrům nelíbilo. „Na schodišti ho tak zastavili a dožadovali se pervitinu. Vzhledem k tomu, že muž žádný u sebe neměl, řekli mu, aby šel s nimi do sklepa,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Dotyčný je ze strachu poslechl. Tušil, že ho nic příjemného nečeká, a po cestě se snažil schovat si peníze, jenže ty mu ve stresující chvíli vypadly z ruky na zem a dvojice nenechavců se jich ihned zmocnila.

Muži drželi svou oběť v improvizované sklepní mučírně.

To však nebyl konec. Bratři pak ve sklepě svou oběť začali mučit.

„Dle své výpovědi se poškozený muž musel svléci a uklidit sklep. Dále ho agresoři ohrožovali ostrým předmětem. Nakonec jeden z útočníků napadenému oznámil, že pro dvojici začne krást a bude jejich otrok. V samotném závěru poškozeného donutili kleknout a přísahat, že to nikomu neřekne, a že nebude volat policii,“ informovala Eva Michalíková.

Až s tímto příslibem trýznitelé svou oběť pustili. Dotyčný v šoku zkontaktoval kamarády a nastínil jim, co zrovna prožil. Po jejich naléhání nakonec událost oznámil na tísňovou linku policie. V telefonátu, který má redakce k dispozici, muž popisuje o co přišel i to, že byl násilím držen ve sklepě.

Krátce nato policisté podezřelé muže vypátrali. Komisař podal podnět na vzetí do vazby, což soudce akceptoval. Za loupež a vydírání bratrům ve věku 30 a 26 let hrozí až desetileté vězení.