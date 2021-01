Lupiči v Ostravě přinutili Slováka, aby se svlékl. Pak mu píchli pervitin

Čtyřiapadesátiletý Slovák chtěl na Ostravsku s rodinou oslavit příchod nového roku. Jenže hned na nástupišti železničního hlavního nádraží v obvodu Přívoz k němu přistoupil neznámý muž. Požádal o cigarety, čemuž oslovený vyhověl, a dokonce přidal i drobnější obnos na zakoupení dalšího kuřiva. Pak se spolu dali do řeči.

Přidali se k nim další tři muži, kteří zase nabídli velmi levné značkové oblečení. Slovák projevil zájem a společně proto odjeli do sklepa domu v Moravské Ostravě.

Tam však vstřícnost čtveřice hostiteků skončila. Naopak se dožadovali peněz, osobních věcí a mobilu. To jim však nestačilo a chtěli více bankovek. Dokonce na Slováka zaútočili dřevěnou tyčí a hrozili, že pokud jim peníze nedá, bude toho litovat.

Poté ho donutili svléct a nakonec mu pod hrozbou násilí injekčně vpravili do těla neznámou látku. Jak se později ukázalo, šlo o pervitin.

„Aby se vymanil z jejich rukou, vymyslel si legendu, že má na vlakovém nádraží uschovanou tašku s několika tisíci korun a novější telefon. Mohl se obléci a dva pachatelé muže doprovodili do nádražní haly, přičemž dva zůstali na místě,“ popsala další děj případu policejní mluvčí Eva Michalíková.

Pracovnice úschovny naštěstí záhy pochopila, co příchod muže s doprovodem znamená a zmínila se, že před nádražní halou stojí dvě městské policistky.

„Muž za nimi utekl a vše oznámil. Strážnice dvojici zajistily a předaly státní policii. Poškozený policistům vše vylíčil a odjel s nimi na místo činu. Tam kriminalisté zadrželi i druhou dvojici důvodně podezřelých,“ popsala policejní mluvčí.

Po výsleších a shromáždění důkazů nakonec policejní komisař 34letého muže obvinil z loupeže a nedovolenému nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Zbývající tři muži ve věku 23, 27 a 37 let pak byli obviněni z loupeže. Tři z nich skončili ve vazbě, tomu unikl jen muž, který dosud nebyl trestaný. Obviněným hrozí vězení od dvou do deseti let.