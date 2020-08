Rána, a za tři dny jsem se vzbudil v nemocnici, líčí policista úder blesku

Policejní hlídka na čtyřkolkách kontrolovala v neděli 26. července odpoledne dodržování zákazů vjezdů na beskydské horské silnice. V lokalitě Bílý Kříž policisté odpočívali a svačili, když začalo hřmít.

„Dohodli jsme se, že radši pojedeme níže. Jenže než jsme posbírali věci a oblékli vše potřebné, tak nejednou obrovská rána. Pak jsem se probudil až po třech dnech v nemocnici,“ líčí Martin Žebrok.

Blesk uhodil do blízkého stromu, přičemž silný výboj poté zasáhl oba policisty. Druhý z nich Radim Bílý se z bezvědomí probral záhy.

„Pamatuji si jen silnou ránu do zátylku. Když jsem začal zase vnímat, tak jsem vůbec necítil nohy a ruce, cit se do nich vracel postupně. Kolega ležel a nedýchal. Oba naše mobily nefungovaly, tak jsem požádal jednoho muže, co zrovna projížděl okolo, aby zavolal záchranku,“ popsal Bílý.

Brzy na místo přiběhli dva lidé. Bývalý ostravský politik Martin Štěpánek, který byl s rodinou poblíž na rekreaci, a jeho známý Michal Opatřil. Ten v chatě nedaleko žije.

„Ozvala se ohlušující rána, ale to není při bouřkách v Beskydech nic výjimečného. Jen manželka vyhlédla z okna a říkala, že se tam něco děje,“ řekl Štěpánek.

Zaklepal na kamaráda a vyběhli ven. Zatímco Martin Tyšer koordinoval příjezd záchranářů, Štěpánek s Opatřilem a Bílým oživovali Žebroka.

„Byla to kombinace umělého dýchání a srdeční masáže. Snad jsme mu nějak neporanili žebra. Byla to obrovská úleva, když policista opět začal dýchat,“ popsal Štěpánek. Dodal, že jak záchranářský vrtulník, tak i sanitka dorazily velmi rychle.

Policista byl vážně popálený na třech procentech těla. I když už je doma, kvůli neurologickým potížím zatím zůstává na nemocenské.

Záchranáři pomohli s pátráním po střelci

Ocenění dostali i pilot záchranářského vrtulníku Tomáš Škrobálek a záchranář Petr Havrlant. Ti 10. prosince 2019 nabrali na palubu vrtulníku tři členy policejní zásahové jednotky poté, co policie stíhala muže, který nedlouho předtím zastřelil v čekárně ambulance ostravské fakultní nemocnice několik lidí.

„Měli jsme nejprve informace, že podezřelého viděli utíkat přes pole, takže pokud jsme někoho zahlédli, tak jsme měli za úkol se nenápadně přiblížit a policisté zjišťovali, zda by to mohl být on,“ popsal Škrobánek.

Pachatel se nakonec zastřelil v autě v katastru obce Děhylov, když už ho policisté obklíčili.

„Na místě jsme přistáli, ale už jako záchranáři. Jenže zachraňovat už nebylo koho, muž byl už mrtvý,“ zakončil Škrobánek.