Silnici „nikoho“, kvůli níž vznikla česká mapa výmolů, konečně opraví

Možnost opravy zmíněného úseku brzdily dlouhou dobu nejasné vlastnické vztahy. Blížící se rekonstrukci napomohla dohoda mezi Moravskoslezským krajem a Novým Jičínem na vzájemném převodu některých komunikací. V jejím rámci vzal kraj do své správy i zmiňovaný úsek „nikoho“, který se rozléhá na území obcí Šenov u Nového Jičína a Rybí.

„Problémem této silnice bylo, že se k ní nikdo nehlásil, tudíž nikdo nemohl investovat peníze do její opravy,“ přiblížil místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

„Ředitelství silnic a dálnic, Moravskoslezský kraj a město Nový Jičín se nyní konečně dohodly na tom, kdo bude zmíněný úsek vlastnit a spravovat,“ uvedl náměstek krajského hejtmana pro oblast dopravy Jakub Unucka. Připomněl, že o podobnou dohodu se kraj pokoušel už v roce 2008. „Tehdejší vedení města ale tomu nebylo nakloněno, podařilo se to až nyní s novou radnicí,“ podotkl.



Majetkové vztahy se začaly napravovat i za přispění Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek pod daným úsekem totiž patřil státu, avšak bez konkrétního vlastníka a správce.

Koncem září by tak měl kraj kritický úsek začít opravovat. „Máme z toho radost. Řadu let jsme se snažili, aby se majetkové poměry vyřešily a cesta se opravila. Ta navíc nabyla na významu i kvůli tomu, že je nyní kvůli rekonstrukci silnice I/48 uzavřena křižovatka ve směru na Nový Jičín, a všechna auta mířící do města tak musí jezdit kolem bývalých Sirných lázní,“ uvedla starostka obce Rybí Marie Janečková.

O stavu úseku svědčí i to, že před deseti lety stál u zrodu interaktivní mapy výmolů na českých cestách i ankety o nejhorší výmol. „Jezdil jsem tudy pravidelně do práce a nebyl den, abych nenadával na to, že si na ní ničím své auto. V hlavě se mi tak zrodil projekt na web, kam by lidé mohli dávat fotky nejhorších výmolů,“ popsal autor projektu Petr Čaník z Kopřivnice.