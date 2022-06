Případ smrti fanouška končí podmínkou, člen ostrahy uspěl s dovoláním

Nejvyšší soud (NS) své rozhodnutí dočasně zpřístupnil na elektronické úřední desce.

Člen ochranky David Slonka dal silně opilému muži, který byl pro nevhodné chování vyveden ze stadionu, facku, po které fanoušek upadl a uhodil se hlavou o zem. O dva dny později v nemocnici zemřel.

Slonka si původně u Krajského soudu v Ostravě vyslechl za ublížení na zdraví a výtržnictví trest tři roky vězení s podmínečným odkladem na pět let. Státní zastupitelství se však odvolalo a Vrchní soud v Olomouci muži vyměřil pět let vězení nepodmíněně.

Odsouzený podal dovolání, NS nyní zrušil rozhodnutí odvolací instance a sám rozhodl o zamítnutí odvolání žalobců proti verdiktu soudu prvního stupně. Slonka, který je podle rozhodnutí NS momentálně ve výkonu trestu, by se tak měl dostat na svobodu.

21. prosince 2020

NS dospěl k závěru, že podmíněný trest odpovídá okolnostem případu. „Soud prvního stupně zcela důvodně dospěl k závěru, že nápravy obviněného lze dosáhnout trestem podmíněně odloženým, navíc za situace, že užití trestní sazby trestu odnětí svobody v trvání od pěti do deseti let stanovené zákonem by bylo pro obviněného nepřiměřeně přísné,“ stojí v rozsudku.

Poukazuje také na nízký věk Slonky. V době, kdy dal fanouškovi facku, mu bylo dvacet let.

Incident se stal 26. října 2019 večer v prostoru parkoviště před zimním stadionem při utkání mezi HC Havířov a HC Frýdek-Místek.

Žalobci v minulosti argumentovali tím, že se Slonka chtěl fanouškovi pomstít, respektive mu dát výchovnou facku za situace, kdy už byl venku ze stadionu a nikoho neohrožoval. Zároveň měl Slonka značnou fyzickou převahu.