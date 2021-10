Děti marodí kvůli izolaci. Nebojte se babských rad, říká pediatr Semenďák

Ostravský pediatr Norbert Semenďák se věnuje léčbě dětských pacientů už čtyřicet let. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Očekávali jsme, že po návratu do škol děti onemocní. Překvapila mě však rychlost, s jakou se epidemie nachlazení objevila, říká ostravský pediatr Norbert Semenďák. Děti by proti covidu radil očkovat. Je to jediná cesta, vysvětluje v rozhovoru pro MF DNES.