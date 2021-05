Odměna k výročí huti odbory Liberty neumlčela, zítřejší protest platí

Společnost Liberty Ostrava vyplatí do konce týdne každému zaměstnanci zhruba 13 tisíc korun jako odměnu k 70. výročí založení hutě. Informovala o tom agentura ČTK. Náklady na odměny ve výši 134 milionů budou hrazeny ze zisku z prodeje části nadbytečných emisních povolenek minulý týden.



Okamžitý zisk z prodeje emisních povolenek pro ostravskou huť činil celkem 260 milionů korun. „Zbývající část zisku bude použita na budoucí investiční projekty v Liberty Ostrava,“ sdělila mluvčí Liberty Ostrava Barbora Černá Dvořáková.

Rozhodnutí firmy nic nemění na plánech odborářů. Ti na středu organizují protest před hlavní bránou společnosti, kde se ohradí proti vyvedení části povolenek ostravské huti do sesterské firmy v Rumunsku.

„Od začátku tvrdíme, že zaměstnanci si odměnu zaslouží bez ohledu na prodej povolenek,“ konstatoval odborový předák Liberty Petr Slanina.

Odbory podle něj v minulých měsících opakovaně odmítly vyměnit svůj souhlas s uvolněním povolenek za odměny pro zaměstnance. „Před více než dvěma měsíci jsme dostali nabídku v rámci vyjednávaní. Nabídka zněla, že zaměstnanci dostanou odměnu tři tisíce korun, pokud nebudeme mít nic proti tomu, že se do Rumunska „půjčí“ podstatná část povolenek. Před více než měsícem jsme dostali novou nabídku. Ta zněla, že pokud nebudeme mít nic proti tomu, že se „půjčí“ dva a půl milionu povolenek Rumunska, dostanou zaměstnanci odměnu 13 tisíc. Obě jsme odmítli,“ dodal Slanina.

Odborový předák pak ještě oznámil, že o výši odměn pro zaměstnance se dozvěděl teprve v pondělí. „S vámi zaměstnanci se rádi uvidíme 5. května před hlavní bránou,“ ujistil, že na uskutečnění protestního mítinku to nic nemění. Ve stejný den se má sejít i dozorčí rada firmy.

Rumunský podnik povolenky potřeboval do konce dubna, protože své loni prodal. Bez nich by nemohl vyrábět, a tak by je musel kupovat, přičemž jejich aktuální cena je 46 eur za tunu.

Zástupci firmy podotkli, že Liberty Ostrava disponovala výrazně vyšším množstvím emisních povolenek, než nyní potřebuje, a to v hodnotě přibližně 5,6 miliardy korun. „Tržní cena těchto povolenek krátkodobě dosahuje svého historického maxima, přesto však nejsou zhodnocovány a společnost ani zaměstnanci z nich nijak neprofitují,“ uvedla firma.

Dodala, že od převzetí v červenci 2019 podpořila skupina GFG ostravskou huť více než čtyřmi miliardami korun.