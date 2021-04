Majitel vyvedl velkou část emisních povolenek z Liberty Ostrava, tvrdí odbory

Britský podnikatel Sanjeev Gupta, do jehož globálního koncernu GFG Alliance patří hutě Liberty Ostrava (LO), vyvedl podle odborářů podstatnou část emisních povolenek z ostravské huti do sesterské firmy v Rumunsku. ČTK to dnes sdělil předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina, podle kterého odbory chystají trestněprávní kroky.