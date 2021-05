Maláčová chce řešit vyvádění prostředků z hutí, stát tam pošle kontrolu

Jde o to, že britský podnikatel Sanjeev Gupta, do jehož koncernu GFG Alliance patří hutě Liberty Ostrava, vyvedl podle odborářů podstatnou část emisních povolenek do sesterské firmy v Rumunsku. Firma na toto oznámení reagovala sdělením, že do Rumunska za tržní cenu prodala milion povolenek, přičemž zisk pro Ostravu činí 260 milionů korun.

„Bohužel došlo na nejhorší. Vedení Liberty Ostrava chce prodat emisní povolenky za miliardu a bude tak dál pokračovat ve vyvádění peněz do zahraničí. Za ministerstvo práce nyní řešíme další postup a hlavně – jak s odbory ochránit tamní zaměstnance. V pondělí to chci řešit na vládě!“ napsala v pátek Maláčová na Twitteru.

Jana Maláčová @JMalacova Bohužel došlo na nejhorší. Vedení @LibertyOstrava chce prodat emisní povolenky za miliardu a bude tak dál pokračovat ve vyvádění peněz do zahraničí. Za @MPSVcz nyní řešíme další postup a hlavně - jak s @odbory ochránit tamní zaměstnance. V pondělí chci řešit na vládě! oblíbit odpovědět

Odboráři jsou už několik týdnů ve stávkové pohotovosti, situace ve firmě podle nich ohrožuje chod podniku. S vedením Liberty Ostrava jednal v polovině dubna v Ostravě i premiér Andrej Babiš, který pak řekl, že vedení podniku slíbilo, že povolenky rumunské firmě nepůjčí.

„Jsme v kontaktu s panem Guptou a požadujeme, aby benefit z transakce byl použit na rozvoj společnosti. Gupta navíc navrhl, že část ze zisku bude použita pro odměny pracovníkům Liberty. Prostřednictvím ministerstva průmyslu jsme svolali dozorčí radu, současně dáváme podnět k zahájení finanční kontroly a budeme společně s odbory kontrolovat využití získaných zdrojů,“ uvedl v pátek premiér Babiš.