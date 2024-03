Antarktida vás očistí od patogenů, prostředí je mimořádné, říká ostravský lékař

Jak se z lékaře stane polárník?

Za vším je přednosta naší kliniky intenzivní medicíny Pavel Ševčík, který se s polárníky vydal na ostrov Jamese Rosse asi před třinácti lety. Tehdy nám řekl, kdybyste někdo měl vědeckou myšlenku, kterou by tam bylo možné ověřit, můžeme kolegy z Brna opět oslovit. Lákalo mě to, ale děti byly malé, a tak jsem to musel odložit.

Zhruba před dvěma lety jsme toto téma s kolegou Filipem Haidukem znovu otevřeli. Dohodli jsme se, že já mu budu dělat školitele při jeho doktorandském studiu a on do něj zahrne i témata, která by se dala na Antarktidě zkoumat. Vyšlo nám to, a tak jel v prvním roce výzkumu na stanici on a loni já.