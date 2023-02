Nové posudky nemění pohled na vinu Kramného, řekl žalobce k obnově řízení

Odsouzený Petr Kramný, který trest vykonává ve věznici v Mírově na Šumpersku, se během dnešního jednání k ničemu nevyjadřoval. Až po vyzvání k poslednímu slovu nejprve odkázal na závěrečnou řeč své obhájkyně a pak jen poznamenal: „Svým holkám, Monice a Klárce, jsem nikdy neublížil.“

Státní zástupce Vít Legerský však hned na počátku zmínil, že obhajoba nepředložila žádné nové důkazy a jen stále opakuje předchozí výhrady. „Účelem možné obnovy řízení je zjištění, zda vyšly najevo nové důkazy, které by mohly změnit pohled na vinu odsouzeného. Ale tady se tak nestalo,“ řekl Legerský.

S tím však Kramného obhájkyně Jana Rejžková zásadně nesouhlasí: „Mám za to, že nové zjištěné skutečnosti jednoznačně dokazují, že k úmrtí elektrickým proudem u obou zemřelých nedošlo a že Petr Kramný těla obou nevystavil účinkům elektřiny.“

Podle obhájkyně nové znalecké posudky daly úplně nový pohled na to, co se v hotelu v Hurghadě stalo. „Respektive daly jasný pohled na to, co se nestalo,“ konstatovala.

Částečně se obě strany shodly jen na jedné chybě při přepisech telefonních odposlechů Kramného. Pouze u telefonátu Kramného s tetou policejní přepis hovoru uvádí údajná Kramného slova, že „nakonec budu vysmátý, všechno mi vychází, a to i v tom Egyptě.“ Legerský přiznal, že zmínku o Egyptě skutečný hovor neobsahoval.

Jak důležitá byla chyba v přepisu?

„Je to však jediný moment ze všech přepisovaných odposlechů, kdy je možno sdělit, že to nezaznělo. Šlo však o hovor dlouhý 32 minut a je poměrně přirozené, že čím delší hovor, tím může dojít k určitému zkreslení,“ uvedl Legerský.

V hovoru Kramný zmiňuje zrušení zákazu odcestovat z Egypta, přičemž ho všichni strašili, že bude soud a bude muset prokazovat, že nic neudělal.

„Tato pasáž tedy vyznívá tak, jak je obsaženo v protokolu o odposlechu. Rozhodně však nejde o něco, na čem by stála nebo by byla dokazována vina odsouzeného,“ upozornil státní zástupce.

Rejžková však poukázala na zdůvodnění rozsudků. „Krajský soud uvádí, že se v telefonátu přímo nachází, ‚že mi to všechno vyšlo, i v tom Egyptě‘. Vrchní soud píše, že rozhodně nelze nechat bez povšimnutí korespondenci s tetou, v níž obžalovaný výslovně uvedl, že ‚mu to vše vyšlo, a to i to v Egyptě‘,“ citovala zdůvodnění rozsudků.

Rejžková zmínila také Nejvyšší soud, který podle ní ve svém usnesení konstatoval, že „soudy také nepřehlédly, že obviněný své tetě sdělil, že mu to vyšlo i v tom Egyptě.“

Státní zástupce se s obhájkyní také zcela rozcházeli v hodnocení nových posudků znalců navržených obhajobou.

Smrt na hotelovém pokoji

Legerský považuje jejich zjištění za neprůkazná. „Projevuje se v nich tendenčnost a v některých ohledech ani nejsou seriózní,“ konstatoval státní zástupce a zmiňoval například, že znalec porovnával stopy elektřiny zjištěné na tělech ženy a dívky se stopami sebevraha, kde elektřina působila mnohem déle a silněji.

Obhájkyně však na nových posudcích staví svou žádost o obnovu procesu. „Soud nemůže dopustit, aby rozsudek mohl přepsat fyzikální zákonitosti a aby popíral teorie působení elektrického proudu na lidské tělo. Ohmův zákon platí i v Egyptě,“ prohlásila.

Dvakrát slovům obhájkyně zatleskala část přihlížejících z řad veřejnosti, na což soudkyně reagovala napomenutím a varováním, že tito lidé mohou být ze soudní síně vykázáni. „To byl hlas občanské poroty,“ řekl jeden z tleskajících.

Soudkyně nakonec rozhodla o odročení jednání na páteční dopoledne, kdy zazní verdikt.

Kramného šestatřicetiletá manželka a osmiletá dcera zemřely 30. července 2013 v hotelovém pokoji v egyptském letovisku Hurghada. Kramný uváděl, že se tak stalo poté, co všichni měli těžké zažívací potíže po tamním jídle, což potvrdil i egyptský patolog.

Jenže podle posudku ostravských znalců po převozu nekompletních těl z Egypta do České republiky byla příčina smrti změněna na zásah elektrickým proudem a Kramný byl ze smrti ženy a dívky obviněn a poté i obžalován.

Záznam hovoru Kramného, ve kterém oznamuje úmrtí manželky a dcery pojišťovně