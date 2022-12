Kramného boj o obnovu řízení pokračuje, od fotek zemřelých odvrátil tvář

Čtyřiačtyřicetiletý Kramný se v úterý, v první den jednání, nijak obšírněji k případu nevyjadřoval, nechal hovořit svou obhájkyni Janu Rejžkovou.

Na tu odkázal i po dotazu soudkyně, zda se chce k návrhu na obnovu řízení podanému právě obhájkyní a svou matkou, vyjádřit. Připomínky Kramný neměl ani po výpovědích dvou znalců obhajoby.

Kramný však v první den prožil i velmi nepříjemnou chvíli, to když se soudní lékař Alexander Pilin snažil prokázat, že údajné důkazy o vstupu a zásahu elektrického proudu do těl šestatřicetileté Moniky a osmileté Klárky jsou zcela odlišné od fotografií těl, u kterých byla smrt účinkem elektrického proudu prokázána.

Vůbec poprvé se tak v soudní síni promítaly na obrazovku fotografie ženy a dívenky, jak byly nalezeny v hotelových postelích v egyptské Hurghadě, a pak i některé detaily jejich těl.

Petr Kramný se však na snímky, které jsou součástí vyšetřovacího spisu, nechtěl dívat, na lavici obžalovaných hned sklonil hlavu a po celou dobu jejich promítání se díval do země.

Obhajoba se snaží prokázat, že obě ženy nemohly zemřít po zásahu elektrickým proudem. „Vražda se nestala,“ konstatovala obhájkyně Rejžková.

V případě obnovy řízení se ruší rozsudek

Obhajobou přizvaní znalci dokazovali, že příčina smrti musela být jiná. „Žádné stopy po zásahu elektrického proudu jsem nezjistil,“ podotkl patolog Ivo Štainer a přidal se Alexander Pilin: „V tomto případě vylučuji zásahy elektrickým proudem,“ konstatoval s tím, že podle jeho názoru mohla manželka Kramného zemřít vlivem srdeční slabosti po vážných trávicích potížích i dehydrataci a její dcera zřejmě vdechnutím zvratků.

Státní zástupce Vít Legerský odmítl počínání obhajoby a znalců veřejně komentovat. Jen upozornil na to, že pro obnovu řízení musejí být splněny některé předpoklady: „Obecně řečeno, odsouzený musí sdělit nějaké opravdu nové skutečnosti, které byly soudu dříve neznámé, a navíc budou natolik zásadní, aby případně mohly otřást předchozím soudním verdiktem.“

Kdy padne verdikt, není zatím známo. Pokud soud obnovu řízení odmítne, vrátí se Kramný do věznice v Mírově na Šumpersku, kde je na oddělení se zvýšenou ostrahou.

Pokud by však soud obnovu řízení povolil, současně by se tak zrušil původní rozsudek 28 let vězení. A soud by tak rovněž musel řešit, zda Kramného ponechá ve vazbě, nebo ho do dalšího jednání propustí na svobodu.

Zásadní jsou poznatky z patologie

Kramného manželka (36 let) a dcera (8 let) zemřely 30. července 2013 v hotelovém pokoji v egyptském letovisku Hurghada. Kramný uváděl, že se tak stalo poté, co všichni měli těžké zažívací potíže po tamním jídle, což potvrdil i egyptský patolog.

Jenže podle posudku ostravských znalců po převozu nekompletních těl z Egypta do České republiky byla příčina smrti změněna na zásah elektrickým proudem a Kramný byl ze smrti ženy a dívky obviněn a poté i obžalován.

Největší pře se vedou o znalecké posudky v oboru patologie. Dva znalci obhajoby dokonce byli potrestáni podmínkami za křivé výpovědi a nepravdivé posudky. Naopak obhajoba poukazuje na údajné podivné zacházení se vzorky a uvádění domněnek místo důkazů. Případ vyvolal i mnoho emocí u veřejnosti a soud se stal jedním z nejsledovanějších v posledních letech.