Podnikatel z Frýdku-Místku dostal dvanáct let vězení za objednávku vraždy

Fabíkovi za vraždu ve stadiu pokusu hrozilo dvanáct až dvacet let vězení. Rozsudek není pravomocný, protože jak Fabík, tak i státní zástupce si vzali lhůtu na případné odvolání.

Pokud se verdikt definitivně potvrdí, další soud Fabíkovi nejspíše přičte další zhruba dva roky a deset měsíců, což je doba, která mu zůstala z předchozího trestu za úvěrový podvod, přičemž nynější skutek provedl ve zkušební době podmínečného propuštění.

Podle spisu 48letý Fabík dojednal v listopadu 2019 s majetkovým recidivistou, se kterým se seznámil v ostravské věznici, že za padesát tisíc korun nebo ojeté auto v přibližně stejné hodnotě zavraždí muže, s nímž dříve podnikal a nyní mu dlužil několik milionů korun.



Vše mělo vypadat jako loupežná vražda, tedy že se do podnikatelova domu vloupal zloděj a když byl přistižen, tak zabíjel. „Sám obžalovaný podle policie v domluvený den odjel do Prahy, aby měl na čin alibi,“ poznamenal státní zástupce.

Najatý ostravský zlodějíček, který se měl stát vrahem, však nabídku oznámil policii a zásahová jednotka Fabíka v centru Prahy zadržela.

Fabík, který je na Frýdecko-Místecku znám z působení své stavební firmy Interdecor, nyní v insolvenci, vinu odmítá. Tvrdí, že ho naopak recidivista neustále obtěžoval a samotná nabídka na údajnou vraždu byla jen sázkou s obchodním partnerem o to, že je možné si někoho najmout na jeho zabití. Své zadržení a obžalování pak má za spiknutí. „Komplot pražských papalášů, místních politiků i policajtů,“ konstatoval obžalovaný.

S obchodním partnerem měl údajně domluveno, že pokud se tam najatý vrah objeví, tak ho chytí a on vyhraje sázku a navíc obtížného zlodějíčka zdiskredituje.

„Říkám to upřímně, ne jako Standa Gross“

Fabík se obhajobě v soudní síni věnoval několik hodin a poukazoval na údajné své sponzorství politických stran na Frýdecko-Místecku i v Praze. „Pokud chcete zjistit, kde jsem kdy byl, klidně použijte nejmodernější prostředky NASA,“ nabízel soudu.



Jak uvedl, nikdy nikoho záměrně neokradl, jen kvůli ekonomické krizi například někdy nezaplatil fakturu. Poukazoval i na to, že svědci jeho verzi dění potvrzovali. „Říkám vám to všechno upřímně, ne jako Standa Gross,“ konstatoval podnikatel, který se léčí i s psychickými problémy.

Údajného objednaného vraha považuje za zcela nedůvěryhodného. „Jsou tady dámy, tak jen řeknu, že se všude choval jako gejša,“ pronesl Fabík.

Zmiňoval i to, že lidem i politikům půjčoval, ale když chtěl peníze zpět, rozhodli se ho dostat do vězení. „Dostal jsem je z bytů RPG do bavoráků, to jsem byl zlatíčko, ale pak bylo zle,“ poznamenal.

Policie měla i odposlechy

Vyšetřovatelé měli k dispozici i odposlechy, ve kterých se Fabík domlouvá s najatým vrahem, co a jak má provést. „Pokud to neuděláš ty, udělám to parusky,“ zaznělo na jedné nahrávce jako odkaz, že v záloze jsou prý ruskojazyční aktéři.

Státní zástupce žádal trest v polovině sazby, tedy šestnáct let. Upozorňoval třeba na postupně měněné výpovědi obžalovaného, to podle toho, jak se vyšetřování vyvíjelo a co zjišťoval, že je prokázané. Zmiňoval pak i četné nelogičnosti ve výpovědi.

Skutečnost, že i plánovaná oběť částečně potvrzovala sázku a nemožnost nájemné vraždy, vysvětloval tím, že i on byl už několikrát trestaný a navíc měl zájem na tom, aby Fabík nešel do vězení a začal mu dluhy splácet.

Domluva vraždy byla míněna vážně, řekl soud

Obhájce naopak říkal, že obžalovaný může vypovídat, jak uzná za vhodné a nelze z toho dovozovat nějakou vinu. Poukazoval také na výpovědi svědků. „Chybí finální důkaz. Vše je postaveno jen na jedné výpovědi a pokud jsou závažné pochybnosti, že se skutek stal, tak to musí jít ve prospěch obžalovaného,“ připomněl obhájce s tím, že pro svého klienta žádá zproštění viny.

Žalobce i obhájce se tak shodli jen na tom, že soud musí rozhodnout, jestli bylo najmutí vraždy míněno vážně, či nikoliv. „Soud má za prokázané, že mělo jít o závažný trestný čin,“ začal soudce zdůvodnění rozsudku, které trvalo takřka dvě hodiny.

V něm se také například odkazoval na účelovost některých Fabíkových výpovědí a jednání. „Bohužel výchovného působení předchozího trestu nebylo dosaženo,“ povzdychl si soudce.