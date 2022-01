Seniora soudí za střelbu ze samopalu a najíždění na policisty, vinu odmítá

Konvičný do soudní síně dokulhal za pomoci berlí a justiční stráže. Když usedal, málem upadl. Navíc musí mít sluchátka, protože trpí silnou nedoslýchavostí.

Podle obžaloby však byl předloni v říjnu čilý až přespříliš. Jak uvedla státní zástupkyně, tak 7. října 2020 po devatenácté hodině z domu na Zahradní ulici v Dolní Lutyni nelegálně drženým samopalem ČZ nejméně dvakrát vystřelil po synovi své družky, který údajně přijel řešit napadání své matky.

„Muž neutrpěl vážná zranění jen díky tomu, že se dokázal skrýt za nejbližším automobilem,“ uvedla žalobkyně.

Konvičný pak nasedl do svého vozu Renault Scénic a když ujížděl, tak se ho snažili zastavit přivolaní policisté, kteří stáli na vozovce.

„S vozidlem akceleroval směrem k policistům. Zachránili se jen díky tomu, že včas uskočili. O kousek dále už obžalovaný zastavil díky zátarasu vytvořenému z policejních vozů,“ poznamenala státní zástupkyně. Jak se ukázalo, Konvičný měl v sobě přes 1,2 promile alkoholu.

Při následné domovní prohlídce pak vyšetřovatelé v domku našli osm útočných pušek - samopalů ČZ z dob socialismu, které byly původně znehodnocené, ale některé později opět po úpravách funkční. Dále dvě pušky a zhruba čtyři stovky nábojů. Obžalovaný však nikdy nebyl držitelem zbrojního průkazu nebo licence.

Za pokus o vraždu, útok na veřejného činitele, ohrožení pod vlivem návykové látky a nedovolené ozbrojování mu hrozí vězení od deseti do osmnácti let.

Přiznal jen zbrojní arzenál

Konvičný přiznal vinu jen za nelegální držení zbraní. „To je pravda, zbraně jsem měl, to se přiznávám,“ sdělil. Za tento čin mu hrozí vězení od půl roku do pěti let.

Další body obžaloby, tedy střelbu ze samopalu po lidech a najíždění na policisty, zpochybnil a dohodu o vině a trestu odmítl.

V osudný den prý byl velmi šťastný, protože po návratu jednoho ze synů z Anglie měl poblíž oba potomky, jeho vztah s družkou pak údajně byl bez větších problémů. „Byl to hezký vztah, partnerka měla jen jednu chybu, a to tu, že často pila a pak byla hodně hádavá,“ popisoval obžalovaný.

Pokračoval pak výpovědí, že zvažoval přepis domku na jednoho ze synů, který by se tam přestěhoval se svou rodinou. „Pak ale následovala trestná výprava jednoho ze synů družky, asi kvůli tomu majetku,“ mínil.

Muže se prý bál, protože ho dříve několikrát napadl. „Je to chlap jak hora, ale já mám po operaci menisku problémy s chůzí a jsem starý,“ poznamenal.

Světlo jsem považoval za motorku, tvrdí

Partnerčin syn mu prý telefonoval a vyhrožoval, že ho zabije. Když přijel k domu, začal se prý dobývat dovnitř. „Ozvaly se najednou nějaké výstřely, asi od garáže, nevím, kdo střílel., Tak jsem vzal samopal a vystřelil také, ale do vzduchu, abych útočníky zastrašil a zahnal,“ tvrdil Konvičný.

Pak se prý rozhodl, že pojede za svým známým, bývalým policistou. „Když jsem vyjel, tak najednou proti mně silná světla. Myslel jsem si, že to je soused na své sportovní motorce, tak jsem to světlo objel a pak zastavil před tím zátarasem. Výstřely jsem neslyšel. Pak jsem doslova vypadl z auta a všiml si, že krvácím,“ zmiňoval Konvičný fakt, že po něm policisté stříleli a zranili ho.

Termín vyhlášení rozsudku zatím není znám, vypovídat budou svědci i znalci.