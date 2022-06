Kraj podepisuje s firmami ekologické dohody, cílem je lepší ovzduší

„V minulosti měl kraj uzavřenou dobrovolnou dohodu se sedmi podniky. Každoroční hodnocení potvrdila, že všechny strany své závazky splňovaly. Dohody byly uzavřeny na dobu určitou, jejich platnost již skončila. Pracovníci kraje proto obnovili jednání a podepisují dohody nové,“ vysvětlila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

„Stav ovzduší v kraji je velké téma. Vyrovnáváme se s důsledky jeho průmyslové historie, potýkáme se s emisemi, které se k nám dostávají od našich polských sousedů, řešíme lokální topeniště. Chceme použít každý dostupný nástroj, který by situaci u nás pomohl zlepšovat,“ ozřejmila důvody k opakovanému podpisu dobrovolných dohod krajská radní pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

V pondělí kraj obnovil dobrovolnou dohodu se společností OKK Koksovny, provozující v ostravském Přívoze koksovnu.

„Společnost OKK Koksovny se v dobrovolné dohodě kromě jiného zavázala, že každý rok bude posilovat preventivní údržbu a opravy odprašovacích zařízení v předpokládaných nákladech zhruba tří milionů korun a bude investovat do další ekologizace svého zařízení,“ doplnila mluvčí kraje.

Firmy snižují dopady provozu na okolí

Podle Pavla Voznici, předsedy představenstva OKK Koksovny, by dohoda měla prospět hlavně okolí koksovny. „Usilujeme o minimalizaci dopadů našeho provozu na okolí a všechny naše činnosti podřizujeme tomuto dlouhodobému cíli. Do ekologie jsme hodně investovali a podařilo se nám významně snížit řadu emisních parametrů,“ vysvětlil Voznica.

Podle Petra Jančíka z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava dobrovolné dohody mohou vylepšit životní prostředí jen částečně. „Koksovna OKK tady ztratila smysl v okamžiku, kdy se v Ostravě přestalo těžit uhlí. Teď, když už se do ní dováží uhlí i z USA, už má smysl asi jen pro majitele,“ komentoval vysokoškolský pedagog a vědec přínos samotného provozu koksovny městu. Dobrovolné dohody jako takové ale úplně neodmítá.

„Mohou přinést například další dohled na kontrolu provozu a podobně. Většinou se však navenek v těchto případech dostávají jen pozitivní informace, dělá se to kvůli lepšímu PR. Co přináší tato dohoda konkrétně, komentovat nemohu. Musel bych ji vidět,“ řekl Petr Jančík.

Paskov si spolupráci pochvaluje

Dohoda s OKK není první, kterou kraj v letošním roce obnovil. Podobnou smlouvu už na začátku května znovupodepsala například společnost BorsodChem MCHZ.

„V uplynulých pěti letech jsme vždy výrazně překročili dvacetiprocentní podíl do zelených a bezpečných investic a i výhled do dalších let vypadá stejně optimisticky,“ řekl po podpisu dohody jednatel společnosti BorsodChem MCHZ Přemysl Antecký.

Další společností s obnovenou dohodou je společnost Lenzing Biocel Paskov. Spolupráci s firmou si pochvaluje i starosta Paskova Petr Baďura.

„Neznám úplně přesně obsah dohody, ale my jednáme s Biocelem pravidelně a máme dobré vztahy,“ konstatoval paskovský starosta. „Vedle peněz z daně z nemovitosti a zaměstnáváním našich občanů nám firma přispívá i na kulturu a sport. Nad rámec svých povinností pak dělá pravidelné měření hluku i emisí, čímž nám pomáhá.“