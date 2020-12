Necháte se očkovat? Ptali jsme se politiků a šéfů záchranného systému

Do Fakultní nemocnice Ostrava dorazilo v pondělí večer 700 dávek vakcíny proti covidu-19, hned na druhý den začalo očkování.



Na Silvestra mají přijít další téměř tři tisíce dávek. Nejprve se očkují zdravotníci a další nejvíce ohrožení lidé, v příštím roce pak postupně přijde na řadu veřejnost.

Jenže názory na potřebu a bezpečnost vakcinace se hodně různí. Redakce MF DNES proto oslovila sedm politiků stran a hnutí zastoupených v krajském zastupitelstvu a územní ředitele hasičů, policistů a záchranářů, aby na tuto problematiku sdělili svůj názor.

Ivo Vondrák (hnutí ANO), moravskoslezský hejtman

Jedinou cestou, jak koronavirus porazit, zůstává očkování, to je zjevné. Trošku mě děsí, když slýchávám, že mnohým lidem se na očkování nechce, a říkají to dokonce i senioři. Takže se určitě nechám očkovat. Zřejmě nebudu v první vlně, ale hned, jak to půjde, tak se půjdu naočkovat.

Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS), radní kraje a přednostka Popáleninové kliniky Fakultní nemocnice Ostrava

Všichni potřebujeme nějak normálně žít, takže já se očkovat určitě nechám. O to více by se měly očkovat rizikové skupiny, ty především.



Někteří lidé říkají, že vakcíny nejsou vyzkoušené, že mohou mít nežádoucí účinky. Je však rozdíl, jestli skončíte na plicním ventilátoru, nebo budete mít nějaký vedlejší účinek, který rozhodně není tak závažný. Takže si určitě myslím, že očkování má smysl.

Zuzana Klusová (Piráti), krajská zastupitelka a asistentka poslanců

Nechám se pravděpodobně očkovat, protože si myslím, že jsem zdravá a nebojím se nějakých možných negativních účinků. Na druhou stranu jsem četla, že u vakcíny firmy Pfizer byl nějaký problém u alergiků, takže to je snad jediný faktor, na který bych se svého lékaře zeptala. Pokud mi řekne, že to pro mě není riskantní, tak mu věřím a očkovat se nechám.

Monika Brzesková (KDU-ČSL), krajská zastupitelka a starostka Kravař na Opavsku

Očkovat se nechám. Je to možnost, jak současnou pandemii zastavit. I v minulosti právě vakcinace měla obrovský vliv na ústup řady závažných onemocnění. Opravdu je to podle mého mínění jediná cesta, jak se z této situace vrátit do normálu. Jsem však ráda, že očkování je dobrovolné, že se lidé mohou rozhodnout, ale také pak za toto rozhodnutí a svůj život nesou zodpovědnost. Koronavirus určitě není příjemná záležitost, znám případ mladých lidí, kteří měli těžší průběh a dost se s tím potrápili, což pro mě bylo dost varující.

Pavel Staněk (SPD), krajský zastupitel a místostarosta Rychvaldu na Karvinsku

Očkovat se nenechám, a to vzhledem k tomu, že vakcíny byly vyvinuty velmi překotně, nejsou k jejich účinkům žádné studie a ještě neznáme rozsah jejich negativních vlivů. Z tohoto důvodu této vakcinaci nevěřím a očkovat se nebudu.

Petr Kajnar (ČSSD), krajský radní

Já se naočkovat proti koronaviru určitě nechám, vždyť vakcinace v minulosti zachránila stamiliony životů ve světě. Navíc zdravotní riziko je vždy menší, když se necháte očkovat, než když tak neučiníte.

Josef Babka (KSČM), krajský zastupitel



Očkovat se nechám. Jsem totiž bojovník za očkování i u dětí a samozřejmě očkování považuji za prevenci proti zlořádským nemocem. Je to sice volba každého člověka, ale musí si uvědomit, že když se očkovat nenechá, tak tím ohrozí i další obyvatele. Myslím si, že by mělo dojít k otevření trhu pro všechny vakcíny, které získají povolení.

Roman Gřegoř, ředitel Zdravotnické záchranné služby MSK

Na vakcínu netrpělivě čekáme. Jsme v první linii, u nás vlastně kontakt s covid pozitivními pacienty začíná a jsme s nimi v kontaktu dnes a denně. Doufejme, že na nás s vakcinací nezapomenou a budeme očkováni už v prvním sledu. Vyhlížíme každý den, kdy to bude možné. Přiznávám, že mě občas uvádí do pocitu zmaru, co za nepravdy okolo vakcinace se občas šíří, a je to pro mě naprosto nepochopitelné.

Vladimír Vlček, ředitel Hasičského záchranného sboru MSK

Očkování proti koronaviru? Jasně, okamžitě. Jsem členem mezinárodních záchranných týmů, tak mám nějakých čtrnáct permanentních očkování od japonské encefalitidy po všechno možné další. Očkování vidím jako jediné světlo na konci covidového tunelu. Všechna dosavadní opatření bez možnosti očkování by vyšla naprázdno.

Tomáš Kužel, ředitel Policie ČR MSK

Rozhodně se nechám očkovat. Považuji tento koronavir za velmi nevyzpytatelný a i u mladších lidí může být průběh onemocnění závažnější. Vím to ze svého okolí. Dva kolegové, kteří sportují a jsou zhruba o deset let mladší než já, se s nákazou více než měsíc potýkali poměrně dramaticky. A vlastně dodnes, i dva měsíce po nemoci, pociťují určité dozvuky. Rozhodně to tedy není žádná legrace. Navíc si myslím, že očkování je jedinou možností, jak se této nemoci společnost může zbavit. A očkovat se nechám i proto, že cítím odpovědnost vůči ostatním, tedy ať nejsem rizikem pro jiné v rodině i v práci.