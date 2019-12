V USA by fanoušci Star Wars a Star Treku nešli na jednu akci, ví šéf Koprconu

O čem Koprcon je, i o fenoménu fanouškovství vypráví hlavní organizátor akce David Macháček z Kopřivnice.



Můžete Koprcon přiblížit?

Koprcon navazuje na podobné setkání Raukon, které se konalo v Kolíně a kterého se uskutečnily jen dva ročníky. Připravovali jej lidé sdružení kolem internetových stránek Czech Star Wars Universe. A když Raukon skončil, napadlo mě, že bychom mohli udělat něco podobného tady v Kopřivnici. První ročník byl v roce 2002, zúčastnila se ho asi necelá stovka lidí. Postupně to rostlo, dnes je účast více než čtyřnásobná a jsme prakticky na horní hranici naší kapacity. Větší to s našimi možnostmi udělat nejde. Je to totiž amatérská akce dělaná na koleně formou fanouškové pro fanoušky.

Na Koprcon jezdí lidé nejen z Česka, ale i Slovenska a Polska. To je tak populární?

Měli jsme také návštěvníky z Německa. Je to záležitost komunity fanoušků, kteří jsou zvyklí na cony jezdit a cestovat za nimi. A mezi nimi má Koprcon dobré jméno a je populární. Z Polska sem lidé jezdí hlavně proto, že to mají blízko.

Takže je to akce především pro lidi, kteří se vzájemně znají a spojuje je společný zájem?

Tuzemské cony jsou trochu jiné než zahraniční. Vychází to z toho, že před rokem 1989 nebylo sci-fi a podobné žánry tak dostupné, hodně věcí vycházelo samizdatem, takže lidé byli zvyklí si dělat takové srazy sami. A ten fenomén, že to kamarádi dělají pro kamarády, u nás přetrvává dodnes. Zatímco v zahraničí je to hodně na komerční bázi, cony se tam konají ve veletržních centrech, pozvou se herci, autoři, je s tím spojený prodej merchandisingu a další věci.

Od počátku je Kopcorn spojen zejména se Star Wars?

Star Wars jsou základem Koprconu, je to i proto, že já sám jsem velkým fanouškem Star Wars ságy a jsem v kontaktu s dalšími lidmi, kteří k ní mají blízko. Od počátků máme i program věnovaný Star Treku, což je zajímavé, protože v Americe by tyto dvě fanouškovské skupiny nemohly být na jedné akci. Tam mezi nimi panuje řevnivost.

Nevyčerpá se to téma? Je to přece jen sedmnáct ročníků, program běží skoro tři dny…

Nevyčerpá. Třeba zrovna letos máme úrodný rok, za týden je v kinech premiéra devátého dílu Star Wars, do toho začal před měsícem první hraný seriál ze světa Star Wars nazvaný Mandalorian. Každý rok vychází spousta knih, komiksů, počítačových her, takže ten fenomén je obrovský. To už dávno nejsou jen ty filmy. Je to nevyčerpatelná studnice toho, o čem lze mluvit.

Jak je to vlastně s fanoušky Star Wars? Dělí se třeba na různé podskupiny?

Základním zastřešujícím prvkem jsou Star Wars nebo obecně fantastika v různých podobách. A pak každý má svou specifickou oblast, která ho zajímá. Někdo si dělá kostýmy, někdo se věnuje karetním hrám, někdo stolním hrám, někdo sbírá figurky, jiný komiksy, je toho hodně.

Když jste zmínil kostýmy, v obecné představě je takový con plný lidí převlečených za postavy z daného fikčního světa. Jak je to u vás?

To je poměrně mylná představa. Ty kostýmy jsou značně nepohodlné, jsou určené pro natáčení filmů, takže lidé, kteří v nich chodí, v nich nevydrží celý den nebo víkend. Než by se rozrůstalo množství kostýmů, tak výrazným způsobem roste jejich kvalita. Lidé, kteří se tomu věnují, už je umí vytvářet na špičkové úrovni, věnují tomu obrovské prostředky i čas, používají ty nejmodernější technologie, například i 3D tiskárny, jsou kolem toho obrovské komunity, které si navzájem radí. Takže dnes jsou fanoušci schopni vytvořit například droidy, kteří jsou i funkční a nerozeznatelní od těch filmových.

Takže stejně jako existují specializovaní výrobci brnění pro šermířské skupiny, tak jsou dnes i výrobci kostýmů a rekvizit pro fanoušky Star Wars?

Jsou, tady v Česku jich moc není, protože hodně věcí se dá objednat i ze zahraničí. A jsou i lidé, které to baví a zajímá už dlouho. Dnes jsou někteří na takové úrovni, že dělají věci pro zahraniční filmové produkce, například protetiku, masky.

Když jsem se díval na program, zaujaly mne odborné přednášky například o politickém systému ve světě Star Wars či na téma světelných mečů. Jako by celý ten svět Star Wars byl reálný…

Ten svět je natolik propracovaný, že spousta věcí tam má přesně dané zákonitosti a dá se tam jít relativně do hloubky. Ale pořád platí, že je to jen zábava, nepleteme si to s reálným světem.

Jsou tedy lidé, kteří se na ty detaily specializují?

Není možné, aby o tak široce propracovaném světě věděli všichni všechno. I když i takoví se v Česku najdou, kteří mají takové znalosti, že spolupracují se společností Disney a opravují v dílech ze světa Star Wars chyby. Ale je to spíše o tom, že každého zajímá jiná část. Máme třeba kolegu politologa a toho proto nejvíce zajímají politické vztahy v tom fiktivním světě, proto nám na toto téma udělal přednášku. A kolega, který je biolog, zase vypráví o zvířatech, která se ve Star Wars objevují.

Zmínil jste, že fanoušci opravují chyby ve filmových či jiných dílech. To tvůrci skutečně na jejich podněty reagují?

Jak se svět Star Wars postupně rozšiřuje, vznikají nové filmy, seriály, knihy, hry, komiksy, tak je třeba, aby ta návaznost odpovídala stanovenému kánonu. Jsou proto věci, na které fanoušci upozorňují, že nejsou možné a že neodpovídají kontinuitě daného světa. A tvůrci, nebo spíše současný držitel značky, studio Disney, na to reagují. Je to v jejich zájmu, jsou rádi, když je na chyby někdo upozorní.