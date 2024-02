V Ostravě postaví koncertní halu a opraví dům kultury dvě firmy za 2,8 miliardy

Rada vybírala z pěti nabídek, primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS) považuje výslednou cenu za lepší, než v jakou se původně doufalo.

„Financování stavby obstará grant Evropské komise, úvěr Evropské investiční banky, dotace ministerstva kultury i kraje. Město zároveň připravuje žádosti o dotace z dalších možných dotačních titulů a rovněž šetří do svého účelového fondu na financování koncertního sálu, ve kterém je nyní 570 milionů korun,“ konstatoval primátor s tím, že konečné náklady i s vybavením nesmějí překročit limit 4,1 miliardy korun.

„Nyní už máme zajištěny zhruba tři miliardy korun“, podotkl primátor s tím, že do toho počítá i dvě miliardy úvěru Evropské investiční banky, s níž se jednání podle Dohnala chýlí ke zdárnému konci.

Pokud by vše pokračovalo ideálně a bez průtahů, stavět by se mělo začít na konci letošního roku.

Město však před výběrem zhotovitele pozastavilo vyhloubení stavební jámy, což opakovaně kritizovali někteří opoziční zastupitelé. „Reálně tak práce na výstavbě nového sálu naberou roční zpoždění, otevření se tak posouvá pravděpodobně do roku 2028,“ upozornila například bývalá náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Podle primátora Dohnala nebyly termíny nastavené bývalým vedením města reálné. „Jedná se o složitou zakázku. Pokud by nedopadla, administrace by se protahovala, tak by se také mohlo stát to, že by tam byla mnoho let rozestavěná budova,“ míní Dohnal.

Parkovací dům, upravený park i tišší tramvaje

Přidal se i náměstek Břetislav Riger, který dal hloubení stavební jámy zastavit. „Práce se obnoví, až bude jasné, že nebudou proti výběru zhotovitele žádné námitky a zahájení stavby se nebude protahovat. Obří jáma totiž bude mít dřevěnou výztuž a už nyní by byla ve vodě. Trvanlivost má přitom jen dva roky, Nechci mít v Ostravě v těchto místech nové přírodní koupaliště,“ poukázal na údajné technologické nutnosti.

Součástí proměny místa u ulice 28. října, byť ho minulé ani současné vedení Ostravy nezapočítává do celkových nákladů, je například stavba nedalekého velkého parkovacího domu pro asi šest stovek automobilů. Kdyby se tato investice za asi půl miliardy neuskutečnila, nedostalo by město stavební povolení na stavbu haly.

Počítá se také například s úpravou prostranství před Domem kultury, rozsáhlými úpravami okolního Sadu Milady Horákové a odhlučnění tramvajové trati na ulici 28. října.

V ceně 2,8 miliardy korun je zahrnuta samotná stavba a základní vybavení, například sedačky. Nikoliv už však další vybavení, technika nebo například varhany, které přijdou na více než padesát milionů korun.

Obavy z předraženosti se zatím nepotvrdily

Koncertní hala pro 1 300 diváků patří k největším a také nespornějším projektům ve městě. Obecně je projekt vnímán jako „investiční dítě“ bývalého primátora Tomáš Macury, ostatně sám říkal, že ještě před svým vynuceným odchodem loni na jaře se snažil se spolupracovníky dostat projekt do fáze, kdy by už bylo jen velmi obtížné ho zastavit.

Zvláště před komunálními volbami v roce 2022 se do projektu strefovalo mnoho jiných politiků kvůli údajné předraženosti a neúčelnosti. „Mnozí dokonce tvrdili že se náklady dostanou až na sedm miliard korun,“ povzdychla si exnáměstkyně Bajgarová.

Halu navrhl uznávaný americký architekt Steven Holl. Americký magazín Architizer zařadil v roce 2021 projekt mezi deset nejočekávanějších staveb světa. Nový komplex bude využíván jako hudební, kulturní, produkční či vzdělávací zázemí a bude zároveň sídlem orchestru Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Součástí projektu je například i divadelní sál s kapacitou 490 míst, komorní multifunkční sál s 515 místy, přednáškový multifunkční sál se 120 místy či edukační centrum s 200 místy. Součástí komplexu má být i nahrávací studio, restaurace, kavárna a další prostory.