Koncertní halu chceme, ale ne předraženou, říká nový ostravský primátor

Poté, co se rozpadl zastupitelský klub hnutí ANO, se lídr koalice SPOLU na konci dubna stal sedmým porevolučním prvním mužem třetího největšího tuzemského města.

„Výhodou je určitě několik měsíců ve funkci náměstka, díky čemuž jsem poznal strukturu magistrátu. Takže to pro mne není nějaká kulturní revoluce a vstup do nového světa. Povinností je více, už nejsem zcela pánem svého času, ale i s tím jsem počítal,“ zhodnotil ostravský rodák, který v minulosti podnikal v realitách a poté působil jako místostarosta obvodu Jih.

Když se vrátíme k vašemu říjnovému povolebnímu vstupu na magistrát, tak jak fungovala koalice s dominantním hnutím ANO a primátorem Tomášem Macurou?

Myslím si, že dobře, v koalici nebylo nějaké pnutí, rozcházeli jsme se jen v maličkostech, nikoliv v zásadních věcech. Ani většina ANO v radě nebyla problém, protože žádná rada nemůže fungovat na základě přehlasování někoho. Pokud by se tak dělo u zásadních věcí, tak rada nebude mít dlouhého trvání.

Když jste poprvé slyšel, jak primátor Macura veřejně podporuje prezidentského kandidáta Petra Pavla proti svému stranickému šéfovi Andreji Babišovi, co jste si pomyslel?

Lidsky jsem to gesto oceňoval a bylo pochopitelné. Ale v politice se už nějakou dobu pohybuji a jak znám fungování hnutí ANO, tak mi bylo jasné, že tohle pan Macura nemůže takzvaně politicky ustát.

Ale když Hana Marvanová ze SPOLU hlasovala v Praze jinak než ostatní, tak také byla ze zastupitelského klubu vyloučena...

Tam to bylo něco jiného. Šlo o přímé hlasování proti vlastní koalici, ne o názor.

I primátor Macura a hejtman Vondrák řekli, že budou hlasovat pro Pavla. Navíc hejtman ve funkci zůstal...

Opravdu bych tyto případy nespojoval, jsou jiné. A co se týče pana Vondráka, tak se domnívám, že hnutí ANO začne nyní řešit i jeho. Myslím si, že to pro Andreje Babiše byla nepřekročitelná linie a byl jsem si takřka jistý, že Macura v ANO skončí. Není to tradiční strana s demokracií zespodu z členské základny, jako je tomu v ODS, KDU-ČSL nebo ČSSD.

Stalo se, co jste očekával, a začala politická krize vzniklá štěpením hnutí ANO. Jednání pak trvala poměrně dlouho?

Nemyslím si, že trvala dlouho, například pražská koalice se vyjednávala o dost déle. Samozřejmě jsme chtěli sestavit koalici, která vydrží do konce volebního období. Chceme stabilní prostředí. Sám jsem totiž jako náměstek poznal, jak se v politické krizi špatně pracuje, protože v nejistotě jen obtížně přijmete dlouhodobější rozhodnutí.

Jan Dohnal Narodil se 22. května 1980 v Ostravě. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity. Pracoval jako realitní makléř, v roce 2008 založil vlastní realitní společnost. Do ODS vstoupil v roce 2001, předloni se ve stejné straně stal ostravským šéfem. Od roku 2018 místostarostou obvodu Jih, předtím byl i radním. V loňských komunálních volbách kandidoval jako lídr koalice SPOLU (ODS + KDU-ČSL a TOP 09) a stal se magistrátním náměstkem. Ženatý, dvě děti.

Proč se ODS zaměřila na získání primátora a ztratila kvůli tomu jedno náměstkovské místo? Navíc nejvíce zastupitelů má stále hnutí ANO, tak mělo na primátora nárok...

Nepovažuji za ztrátu to, že jsme měli dva náměstky a nyní máme jednoho primátora. Navíc my vystupujeme jako SPOLU a v něm máme dva náměstky. Ostatně vzhledem k přibrání hnutí Ostravak a Starostů pro Ostravu do koalice jsme museli slevit v nárocích jak my, tak i hnutí ANO. Šlo nám o stabilizaci situace, protože kolegové z ANO postupně oznamovali, že je jich dvacet, pak devatenáct, následně osmnáct... a vždy připojili, že to je poslední štěpení. Jenže nebylo a najednou dosavadní koalice neměla většinu. Primátor ze SPOLU má nyní širokou podporu v zastupitelstvu města a může být bude pro město výhodný i kvůli napojení na vládu.

Proč jste nejednali s takzvanými macurovci, kteří jsou pro vaše voliče jistě přijatelnější, než babišovci, tedy těmi, co zůstali v ANO?

Jednali, ale brzy jsme zjistili, že o to máme zájem jen my, tedy SPOLU, a Piráti. Ostatní ne. A matematicky bylo jasné, že většinu v zastupitelstvu dohromady nedáme.

Nemáte obavy z různorodosti nové koalice? Vždyť v podstatě jde o sedmikoalici: ODS, ANO, KDU-ČSL, TOP 09, Ostravak, Starostové pro Ostravu a Piráti...

Beru SPOLU jako jeden subjekt, takže jde o pětikoalici. Myslím, že to je bez problémů ukočírovatelné, a zatím nemám ani náznaky, že by tomu mělo být jinak.

Tomáš Macura už kritizoval, že ve vedení Ostravy budou i starostka Poruby Baránková a starosta obvodu Radvanice a Bartovice Boháč. Podle jeho názoru si náměstkovské pozice žádají plný úvazek. Co vy na to?

Také si nemyslím, že to je správně, a věřím, že oba politici budou na magistrátu na plný úvazek, a očekávám, že Poruba i Radvanice s Bartovicemi budou mít nové starosty. Rozhodnutí je sice na nich, ale myslím, že si třeba občané Poruby zaslouží, aby měli starostu, který většinu času nebude na magistrátě.

Vy jste předal strategické plánování své zástupkyni Haně Tichánkové z ANO a nechal si sport. Proč?

Jako primátor mám přehled o všech oblastech na magistrátě. Ve hře bylo i to, že mi zůstane doprava, ale to jsem odmítl, protože tento resort si zaslouží někoho na plný úvazek. Stejně tak i finance nebo strategické plánování. S paní Tichánkovou jsem čtyři roky byl v radě na Jihu a umíme spolu jednat. Sport jsem si nechal, protože si myslím, že to lze zvládnout.

Už víte, co s koncertní halou? Zatím to vypadá, že sice říkáte ano, ale současně si děláte prostor pro případný odklon.

Tak to není. Říkám jasně, že Ostrava koncertní halu potřebuje a stejně tak musíme opravit Dům kultury, na který však nejsou žádné možnosti externího financování, na rozdíl od haly. Současně však upozorňuji, že pokud by se celková cena zvedla ze současných něco přes čtyři miliardy za vše někam k sedmi osmi miliardám, tak by to bylo nepřijatelné. Nemůžeme kvůli hale zastavit jiné důležité investice. Pokud se cena rozumně udrží a vyjde i spoluúčast například státu, pak není důvod od projektu ustupovat.

Co chcete oproti předchozímu vedení změnit?

Dramatická revoluce se rozhodně nechystá, vždyť jsme byli součástí minulé koalice, tak by to bylo divné. Jinak se budeme dívat jen na několik věcí. Například se chceme pobavit s městskou policií, aby lidé strážníky viděli více v ulicích než při rozdávání pokut za parkování. Nyní řešíme technické možnosti, jak to provést. Obvodům hodláme přidat celkem tři sta milionů korun, protože byly podfinancované. Přitom se starají o obrovský majetek od chodníků přes zeleň až po školní budovy. Na druhé straně si například nemyslím, že by všechny obvody měly vykonávat takzvaný přenesený výkon státní správy, tam by mělo dojít k zjednodušení struktury, to by bylo racionální.