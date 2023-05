Koncertní hala za čtyři miliardy se přiblížila vzniku, má stavební povolení

Novou informaci sdělil ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla. Právě pro tuto filharmonii se plánovaný koncertní sál stane domovskou scénou.

Výstavba haly podle návrhu známého amerického architekta Stevena Holla patří k nejspornějším projektům ve městě. Část opozice kritizuje finanční náročnost projektu a s ní související velké finanční zatížení pro město. Celý projekt má stát přes čtyři miliardy korun, z toho samotná přístavba sálu zhruba 2,2 miliardy korun.

Stavba má být financovaná ze zdrojů města, kraje, ministerstva kultury a dále prostředky z třetího pilíře nástroje EU, který představuje kombinaci zvýhodněného investičního úvěru Evropské investiční banky a grantu Evropské komise.

Podle aktuálních předpokladů by náklady měly dosáhnout 4,1 miliardy korun, přičemž město očekává, že soutěž na dodavatele stavebních prací může cenu stavby snížit.

Z nákladů připadá na projekční práce 0,3 miliardy korun, na rekonstrukci historického domu kultury 0,8 miliardy a na přístavbu koncertního sálu 2,2 miliardy. Zbylou část ve výši 0,8 miliardy korun tvoří další náklady, mezi nimiž jsou například výdaje na úpravy veřejného prostranství.

Samotný sál má mít kapacitu 1 300 míst, stavba ale počítá i s dalším zázemím, například multifunkčním komorním sálem, edukačním centrem, divadelním sálem či nahrávacím studiem.

Nový primátor: Halu ano, ale ne předraženou

Koncertní hala byla takzvanou investiční vlajkovou lodí bývalého vedení Ostravy v čele s primátorem Tomášem Macurou. Jenže ten před necelým měsícem po rozštěpení v hnutí ANO ve funkci nuceně skončil a novým primátorem se stal Jan Dohnal ze SPOLU, přičemž se koalice dosud tvořená ANO, SPOLU a Piráty rozšířila o hnutí Ostravak a sdružení Starostové pro Ostravu.

Primátor v rozhovoru pro MF DNES uvedl, že výstavbu koncertní haly podporuje. „Současně však upozorňuji, že pokud by se celková cena zvedla ze současných něco přes čtyři miliardy za vše někam k sedmi osmi miliardám, tak by to bylo nepřijatelné. Nemůžeme kvůli hale zastavit jiné důležité investice,“ varoval primátor Dohnal.