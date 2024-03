Kvůli jednomu mláděti šimpanze vybijí pytláci deset dalších, říká zooložka

„Jako puberťačka jsem četla knihu o šimpanzích, kteří se učili znakovou řeč, a tehdy mě doslova uchvátili,“ vzpomíná Jana Pluháčková, která na Ostravské univerzitě studovala obor systematické biologie a ekologie. „A když jsem hledala téma bakalářské práce, spojila jsem se s ostravskou zoo a začala studovat šimpanze a řešit téma, jak jim v chovech zpestřit životní prostor,“ uvedla.

Vedle práce zooložky v zoo koordinujete i program na záchranu šimpanzů v celé Evropě. Je to tak?

Vedeme ho společně s dvěma dalšími kolegy, a to kolegyní ze zoologické zahrady ze Zoo Beauval ve Francii a kolegou z Burger's Zoo v Nizozemsku. Je to teprve rok, kdy jsme společně v práci vystřídali naše předchůdce, kteří odešli do důchodu, a společně se staráme asi o 800 zvířat chovaných v zoologických zahradách sdružených v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA).