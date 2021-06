Imunor chrání před covidem. Mohlo být méně mrtvých, říká imunolog Bystroň

Její autor, primář oddělení klinické imunologie a alergologie Jaromír Bystroň, ale trvá na tom, že Imunor je účinnou a použitelnou prevencí proti covidu. „Mohl zabránit i řadě úmrtí,“ tvrdí lékař v rozhovoru pro iDNES.cz

Vaší klinické studie se účastnilo přes pět desítek zdravotníků. Není to málo pro tak striktní tvrzení?

Je pravda, že jsme dělali jen malou, pilotní studii, která měla ukázat, zda má smysl pouštět se do větších klinických studií. V prosinci jsme měli představu, že do začátku ledna nabereme z řad zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava 100 účastníků, kteří budou preparát užívat jeden měsíc. Ale protože začalo očkování, nakonec se jich přihlásilo jen 55, takže většina dostala dávku na dva měsíce. Studie se účastnili i tři lékaři a dvě členky studijní komise, které nakonec nezahrneme do statistických výpočtů pravděpodobnosti. Ale výsledky studie jsou jednoznačné. Téměř ve všech případech Imunor zabránil onemocnění covid-19 a ve výjimečných případech nákazy zabránil těžkému průběhu onemocnění.