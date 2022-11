Hrušov v budoucnosti nemá být jen zónou s lehkým průmyslem

Budoucnost Hrušova nedávno představili urbanisté ateliéru prostorového plánování a architektury MAPPA.

Původně byl tento prostor mezi koksovnou a hrušovskou průmyslovou zónou, náležející do obvodu Slezské Ostravy, vyhrazen lehkému průmyslu. „Před několika měsíci se na nás začali obracet vlastníci pozemků s tím, že tu další velké průmyslové haly nechtějí. Raději by tady viděli drobnější zástavbu i s polyfunkčním domy,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Statutárnímu městu i obvodu Slezská Ostrava, které jsou jedněmi z největších vlastníků pozemků, se tím otevřel prostor k hledání nových možností. „Jsme si vědomi, že jde o běh na dlouhou trať, který může trvat i patnáct a více let. Známe limity tohoto místa, ale pokud nezačneme se změnami teď, můžeme toto území pohřbít,“ uvedl starosta obvodu Richard Vereš.

V prvním návrhu pracovali urbanisté s prioritami, na kterých si ověří, jak by mohlo nové území fungovat. „Nejdůležitější je včlenit ho do systému parků, které vedou od soutoku Odry s Ostravicí k ostravské radnici,“ nastínil spoluautor studie Lukáš Grasse z architektonické kanceláře Gogolák+Grasse.

Historické centrum se propojí s nábřežím

Stejně důležité je vymezit těžiště prostoru, která jsou kolem hrušovského kostela a bývalého Dolu Hubert.

„Pokud spojíme historická jádra s nábřežím Ostravice, vytvoříme novou kostru území, která přetrvá, i když na ní budeme zbývající sekce měnit dle potřeby,“ řekl Grasse s tím, že nová kostra jim umožní variabilně pracovat s dalšími požadavky souvisejícími s přestavbou cest, dopravní obslužností i bydlením.

„Obytná zóna je v tuto chvíli hudbou budoucnosti. Důležité ale je, že vlastníci ji tu chtějí, a my musíme navrhnout prostor tak, abychom na nic, co by tu mohlo v budoucnu být, nezapomněli,“ dodal Grasse.

Výsledná studie, která zohlední i podněty účastníků veřejného projednání, bude hotová na přelomu letošního roku.