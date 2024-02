Opuštěné nákupní centrum proměnili v galerii, její zavření odmítají tisíce lidí

S ukončením provozu ale nesouhlasí organizátoři štafety a iniciátoři výzvy Bauhaus končit nemusí. Požadují, aby byl prostor výtvarníkům k dispozici až do doby, než bude jasno, co bude s lokalitou v okolí Bauhausu a městských jatek dál. Petici za zachování současných aktivit v tomto objektu už podepsalo téměř dva a půl tisíce lidí.

„Bauhaus považuji za srdce Ostravy. Je to místo, kde nacházím inspiraci, klid, motivaci, pochopení. V našem městě je málo míst, která jsou tak plná života. Kde najde zázemí taková spousta organizací, projektů a skupin, které obohacují a mění nejen můj život besedami, akcemi, výstavami, performancemi. Je to pro mě místo, kam se můžu vracet a pokaždé najít něco nového,“ uvedla například studentka Viktorie Pražáková.

„Před dvaceti lety jsme byli kvůli Bauhausu nešťastní a protestovali proti němu, protože z místa s potenciálem udělal periferii a z vedlejších jatek ruinu. Díky komunitním aktivitám PLATO Bauhaus jsme ale poslední roky svědky toho, že pomocí současného umění lze brownfield smysluplně oživit,“ sdělila šéfka ostravské Galerie Fiducia a organizátorka kulturních a společenských akcí Ilona Rozehnalová.

„PLATO Bauhaus se v rámci Česka stal jedinečným příkladem, že opuštěné nákupní centrum může získat nový smysl, stát se atraktivním místem pro mladé, a dokonce akcelerátorem proměny celé čtvrti. O to víc mě ale mrzí a nemůžu se smířit s tím, že město chce unikátní aktivity v Bauhausu ukončit, aniž by mělo konkrétní vizi, co s místem dál,“ doplnila Rozehnalová.

Provoz stojí miliony ročně, říká město

Podle vedení města ale budova bývalého Bauhausu, která má rozlohu okolo pěti tisíc metrů čtverečních, funguje v provizorním režimu. „Špatně se vytápí a provozní náklady se pohybují od tří do čtyř milionů korun ročně,“ řekla již dříve náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová.

Město plánuje demolici objektu a až pak bude řešit, co s uvolněným prostorem. „Zda tam vytvoříme novou obytnou čtvrť s občanskou zástavbou, nebo postavíme dům, do kterého přesídlíme některé městské instituce,“ poznamenala magistrátní náměstkyně primátora.

Organizátoři předali svou výzvu k rukám ostravského primátora Jana Dohnala a hodlají se na konci března zúčastnit i jednání městského zastupitelstva.