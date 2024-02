Chřipka se v kraji nadále drží, za týden si vyžádala pět obětí

„I přes třiadvacetiprocentní pokles stále zůstává nejvyšší nemocnost na Opavsku, a to 3 575 případů na sto tisíc obyvatel,“ doplnil Kotrla.

Druhým okresem s nejvyšší nemocností je Nový Jičín, kde hygienici evidují

2 608 chřipkových pacientů na sto tisíc obyvatel. Podle mluvčí společnosti Agel Gabriely Lefendy aktuálně lékaři v novojičínské nemocnici žádného pacienta s chřipkou nemají.

V dalších okresech nemocnost nepřekonala hranici dvou tisíc nakažených na sto tisíc obyvatel. Například v Ostravě je v městské nemocnici hospitalizováno pět pacientů. Ve fakultní nemocnici jich je pětadvacet, z nichž čtyři jsou na klinice intenzivní medicíny napojeni na mimotělní podporu. Dva další na klinice infekčního lékařství museli lékaři umístit na jednotku intenzivní péče. Pět pacientů, kteří měli závažný průběh, minulý týden chřipce podlehlo.

Dominujícím patogenem je podle statistik Státního zdravotního ústavu virus chřipky typu A. Druhým je respirační virus (RSV) způsobující infekce dýchacích cest. „Nejvíce nakažených je stále mezi dětmi do pěti let věku, byť se u dětí všech věkových skupin počet nemocných snížil. Mezi dospělými od třiceti čtyř do padesáti devíti let naopak nemocnost vzrostla o téměř sedmnáct procent,“ uvádějí hygienici.

Co se onemocnění covid-19 týče, klesl počet nakažených z 59 v předchozím týdnu na 55.