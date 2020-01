Školky v Krnově aplikují speciální nástřik, který má snížit přenos nemocí

Co je nanonástřik Je to průhledný nástřik stěn i jiných povrchů nanočásticemi oxidu titanu. Ty působením světla ničí mikroorganismy.

Prostřednictvím oxidace spálí bakterie, viry i spory plísní, se kterými se dostanou do kontaktu. Rozloží je na anorganické látky jako oxid uhličitý, vodu a minerální kyseliny.

Trvanlivost jednoho nástřiku je dva roky až pět let, účinnost může dosáhnout padesáti procent.

V Moravskoslezském kraji se využívá v nemocnicích, sanitkách, školkách, potravinářských zařízeních i firmách.