Ostrava má nejpočetnější aktivní zálohy v Česku, složily už druhou rotu

„Dosud u nás fungovala jedna pěší rota, nyní se kvůli velkému počtu adeptů zformovala i druhá, a to rota územní obrany,“ informoval ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava Jaroslav Medek.

Zájem o dobrovolnickou službu v ozbrojených silách jej těší.

„Musím říct, že válka na Ukrajině přispěla k tomu, že se zájem o službu v aktivních zálohách zvýšil. Poměrně hodně lidí se ale hlásilo už v době covidu, ale tehdy jsme je museli odmítat, protože vojáci byli poměrně izolovaným ostrovem a nechtěli jsme do resortu koronavirus zanést tím, že najednou mezi ně přijdou lidé z mnoha různých míst,“ objasnil Medek.

Připomněl zároveň, že množství adeptů na službu v záložních jednotkách je v Moravskoslezském kraji dlouhodobě nadprůměrné. „Jsme čtvrtý největší kraj a rekrutační potenciál je tady značný. Navíc lidé jsou tady ochotni sloužit. Myslím, že roli v tom hraje určitý patriotismus i to, že to je tvrdý kraj a podmínky obživy tady byly vždy náročné,“ podotkl Medek s tím, že věkové rozpětí příslušníků záložních jednotek je velké.

„Máme vojáky od osmnácti do šedesáti let, tak jak zákon umožňuje, a to včetně žen,“ řekl. Rekruti musejí splnit zdravotní předpoklady a během cvičení také obstát fyzicky.

„U obojího máme občas problém. Naše společnost poměrně zlenivěla, a tak někteří zájemci nejsou příliš fyzicky zoceleni. Adepty posíláme i na kompletní zdravotní prohlídku do vojenské nemocnice. Naši lékaři se přitom na některé věci dívají přísněji a kdo je dnes v civilu zdravý, pro nás může být nemocný,“ nastínil ředitel ostravského velitelství.

Vyřadit uchazeče může rovněž záznam v rejstříku trestů, některé pak i bezpečnostní prověrka. Ti, kteří se do záložních jednotek nakonec dostanou, dělají Jaroslavu Medkovi radost.

„Své úkoly plní s velkým nadšením. Je to tím, že se přihlásili dobrovolně a tuto činnost chtějí dělat. Například v červnu jsme jeli na Libavou na výcvik. Zatímco ostatní lidé chodili k vodě se opalovat, oni drilovali taktické a střelecké dovednosti a nikdo nereptal. Ten jejich zápal mne opravdu těší,“ řekl Medek.