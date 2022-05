Lidé u Mošnova se kvůli základně bojí hluku stíhaček. Zbytečně, říká armáda

„Příchod armády spadá do našeho záměru vybudovat na letišti velké překladové centrum. Do prostoru pro armádu se kvůli tomu prodlouží železniční vlečka, která už k letišti vede,“ komentoval oznámenou spolupráci mezi vládou a krajem hejtman Ivo Vondrák.

Zabezpečený armádní terminál by měl stát na severovýchodním konci letiště a měl by být od zbytku areálu bezpečně oddělen.

Příchod armády na letiště ale neznamená, že by zde vznikala plnohodnotná letecká základna.

„Letecké bojové jednotky tady nebudou, pro ty už letiště nemá potřebné zázemí, půjde jen o zásobovací jednotky,“ vysvětlil Jaromír Radkovský, generální ředitel Letiště Ostrava, které krajský aeroport provozuje.

Armáda nepočítá s velkým provozem

Právě obavy z návratu bojových jednotek a s ním spojeným hlukem startujících strojů jsou podle starosty Mošnova Radomila Bodszara jediným problémem, který by obyvatele obce na Novojičínsku mohl trápit. Hodně z nich totiž ještě má v živé paměti hluk stíhaček startujících s přídavným spalováním, které bylo až do devadesátých let neodmyslitelným doplňkem působení armádních letců na letišti.

„Pokud to bude logistické centrum a nebudou to stíhačky ani vrtulníky, které jsou pro okolí hodně hlasité, tak to lidem vadit nebude,“ konstatoval starosta. „Pokud půjde jen o armádní nákladní letadla, která by přilétala párkrát do týdne, tak v tom problém nevidím.“

„V dobách míru se z hlediska armády nepočítá s velkým provozem, půjde o pár letů v měsíci,“ odmítá obavy Jaromír Radkovský. „I v době případného válečného konfliktu by šlo hlavně o zásobovací letiště, mohla by tady přistávat například vojenská letadla natankovat a podobně. Nebude to tady žádný Ramstein (velká letecká základna v Německu - pozn. red.), to už tady udělat ani nejde.“

Pozemky vykoupí kraj

Kdy se vojáci na letišti poprvé objeví, zatím není jasné. Vše bude záležet i na tom, jak rychle se podaří získat potřebné pozemky. „Kraj bude vykupovat pozemky, ty následně převede na armádu,“ vysvětlil Ivo Vondrák. „Jak dlouho to bude trvat, zatím nevím, věřím, že by to mohlo být co nejdříve.“

Zatímco hejtman věří, že příchod armády přinese do areálu letiště stovky pracovních míst, starosta Mošnova v pomoc nezaměstnaným v okolí příliš nevěří.

„Vojenská základna Mošnovu žádná pracovní místa nepřinese, těch tam je už teď dost. Musí sem jezdit Poláci, aby to zaplnili. O pracovní místa nejde, to jsou jen takové kecy,“ netají starosta svou skepsi. „Nevím ani, jestli to Mošnovu něco přinese, nic takového mě nenapadá.“ Jaromír Radkovský naopak v přínos příchodu armády věří.

„Řešili jsme to už několik let, s několika ministry obrany. Hlavně doufáme, že nám armáda pomůže s financováním obnovy přistávací dráhy, své budou mít třeba i přistávací poplatky a podobně.“