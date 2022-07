Armádní základna na Mošnově má zelenou. Obrana a kraj podepíší memorandum

Podpis dokumentu má být klíčovým krokem, který zajistí bezúplatný převod pozemků v těsné blízkosti ostravského letiště. Na mošnovském letišti chce armáda „na zelené louce“ vybudovat logistickou nebojovou základnu.

Má sloužit nejen potřebám české armády, ale v případě potřeby také spojencům z NATO. Ať už pro přijetí zahraničních sil při cvičeních a při možné krizové situaci nebo jako klíčový bod k vytvoření leteckého mostu mezi Západem a Východem. Výhodou má být jeho poloha a napojení na dopravní infrastrukturu. Letiště je totiž prakticky přímo napojeno na dálniční síť i železnici.

Vybudování základny by tak umožnilo spojencům poskytnout ČR zásobování, pokud by země takovou pomoc někdy potřebovala, zároveň by bylo možné z Česka odesílat pomoc za využití velkokapacitních letadel spojenců anebo základnu využít pro předsunutou logistickou podporu případné operace na východním křídle NATO.

Zahájení prací je naplánováno na rok 2025, kdy to bude 30 let od chvíle, kdy armáda po více jak třech desítkách let Mošnov opustila.

Díky podpoře ministerstva financí bude v rámci přípravy armádního logistického centra zrekonstruována letištní dráha a také vybudována další potřebná infrastruktura, která je základním předpokladem dalšího rozvoje civilního provozu.

Samotná jednání o projektu již běží několik měsíců. Začala už za předchozí vlády a ministra obrany Lubomíra Metnara. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje pro podporu strategického projektu v polovině června schválilo bezúplatné získání pozemků vhodných pro výstavbu nového logistického centra.

Předpokládané náklady na výstavbu centra mají být zhruba dvě miliardy korun a zahrnují výstavbu objektů pro personál a pro skladování, zpevnění plochy, dobudování dopravní a inženýrské infrastruktury a oplocení včetně zařízení pro střežení.

První nová základna od vzniku ČR

Armáda se na Mošnov vrátí po desítkách let, ale ve zcela odlišné podobě, než tomu bylo od konce padesátých do poloviny devadesátých let, kdy zde působily útvary Československé lidové armády.

V první polovině osmdesátých let byl Mošnov domovem současně dvou útvarů – 8. stíhacího leteckého pluku vyzbrojeného bojovými nadzvukovými letouny a 1. smíšeného dopravního leteckého pluku s transportními letouny a vrtulníky. Včetně zabezpečovacího personálu to celkem zahrnovalo přes tři tisíce vojáků.

V novém logistickém centru má sloužit asi 300 vojáků, tedy jednotka o velikosti roty. Část bude převelena z praporu podpory nasaditelných sil se sídlem v Rakovníku, část rekrutována přímo z regionu.

Půjde o první nově vybudovanou základnu od vzniku samostatné České republiky. Od roku 1993 česká armáda posádky spíše opouštěla, nežli budovala nové.

Další kolo jednání mezi Moravskoslezským krajem a Armádou ČR se uskuteční v druhé polovině srpna. Finální verze projektu pak bude v průběhu podzimu představena okolním obcím.