Do koksovny v Ostravě vnikli ekologičtí aktivisté, bojují za ovzduší

V sobotu ráno pronikly desítky klimatických aktivistů do areálů koksovny Svoboda v Ostravě-Přívoze. Účastníci klimakempu hnutí Limity jsme my chtějí upozornit na to, koksovna podle nich dlouhodobě znečišťuje ovzduší a firma OKK Koksovny to přehlíží a bagatelizuje. Na místě je policie.