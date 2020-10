Na nejsevernější trať v Olomouckém kraji se možná vrátí vlaky, cestující ne

Přestože ministerstvo dopravy už loni zahájilo správní řízení o zrušení dlouhodobě nevyužívané železnice, plány na její likvidaci prozatím padly. Nečekaně se totiž objevil zájemce, který ji chce alespoň částečně využívat.

Zlínská firma Basic Capital chce v oblasti obnovit těžbu kaolinu a po trati dopravovat materiál mezi místem těžby a úpravnou v areálu bývalé šamotárny ve Vidnavě.

Správa železnic (SŽ) se proto nyní nejdříve trať pokusí znovu prodat. Nedá se ale předpokládat, že ji někdo koupí, protože všechny pokusy o prodej, byť za „symbolických“ pár set tisíc korun, skončily v minulosti neúspěšně.

Pokud se prodej znovu nezdaří, je Správa železnic připravena trať uvést do provozuschopného stavu sama.



„Dráha bude znovu nabídnuta k prodeji v souladu s usnesením vlády. V případě, že o koupi tratě nebude mít nikdo zájem a bude se oživovat těžba kaolinu, trať s největší pravděpodobností zůstane v režimu standardní regionální dráhy,“ potvrdila mluvčí SŽ Nela Friebová.

Správa železnic už obdržela doklady o průzkumech v souvislosti s podnikatelským záměrem těžby kaolinu, který je spojený s potřebou kolejové dopravy na této trati.

Podle Friebové trať nevyžaduje ani po deseti letech od zastavení provozu žádné větší investice. „Stavebnětechnický stav trati je dobrý, a proto nepředpokládáme zásadnější opravy dráhy,“ doplnila.

Osobní vlaky nevyjedou, nikdo by je nezaplatil

Zástupce Basic Capital Jan Berger potvrdil, že firma plánuje trať využívat pro přepravu suroviny. „Pro nás je dobré, že trať zůstane zachována. Určitě ji budeme využívat pro dopravu. O koupi trati však neuvažujeme,“ sdělil.

Firma však musí vybudovat vlečku v bývalé šamotárně ve Vidnavě, kde chce vytěženou surovinu upravovat. Vlečka totiž byla po ukončení provozu šamotárny zničena. Pokud se firmě podaří získat všechna potřebná povolení, chtěla by začít těžit kaolin koncem příštího roku.

Otázka však je, zda se k těžařům přidá i další zájemce o dopravu. Zatím tomu nic nenasvědčuje.

Olomoucký kraj objednávku osobní dopravy po tamní železnici neplánuje, protože zde platí linkové autobusy, a zdejší obce na krytí ztrát z vlakové dopravy nemají.

Vidnava, která proti zrušení trati v minulosti nejvíc protestovala, stále chce, aby zde byl provoz obnoven. „Nepočítáme s tím, že by to byl plnohodnotný provoz, ale kdyby to bylo alespoň několik linek týdně nebo aspoň o víkendu, bude dobře. Otázka ale je, kdo by to zaplatil,“ říká starosta Vidnavy Rostislav Kačora.

Naopak druhá koncová obec na trati Velká Kraš nevidí osobní dopravu reálně. „Lidé dlouhodobě jezdili vlakem minimálně a neumím si představit, že by se na železnici vrátili. Autobus je komfortnější a rychlejší a má více zastávek,“ sdělila místostarostka Šárka Zapletalová.

Podle ní by bylo složité dostat se vlakem v rozumném čase například do sídla okresu Jeseníku. „Kvůli přestupům a nenavazujícím spojům to dříve trvalo i přes hodinu, a přitom vzdálenost není ani třicet kilometrů. Nemyslím, že by se podařilo dopravu zde pro cestující nějak zatraktivnit,“ přemítá.

Regionální trať je dlouhá necelých pět kilometrů

České dráhy jsou přitom připraveny osobní dopravu obnovit. Záleží však na tom, zda ji vůbec bude někdo chtít. Osobní dopravu na trati stejně jako na jiných regionálních tratích v Olomouckém kraji platí Olomoucký kraj, který ale objednávku kvůli nedostatku cestujících v roce 2010 zrušil a od té doby vlaky mezi Velkou Kraší a Vidnavou nejezdí.

„V případě, že objednatel projeví zájem o obnovení železniční dopravy v tomto úseku, pak se jako jeden z dopravců rádi budeme ucházet o provozování této linky,“ sdělila regionální mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Trať mezi Velkou Kraší a Vidnavou je dlouhá necelých pět kilometrů. Byla postavena v roce 1897 a později byla prodloužena až do polské Nysy. Po druhé světové válce část trati v Polsku zanikla a zůstal úsek Velká Kraš – Vidnava.