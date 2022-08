Nedokončení regionální vodní tepny vidí jako zásadní problém do budoucna třeba bývalý vodohospodář a prostějovský radní Miroslav Hanák.

„Je vidět, že sucho se pořád prohlubuje. Zápasí s ním už půl Evropy a je to čím dál horší. V Evropské komisi se mluví o daleko ambicióznějších plánech, než je Vodovod Pomoraví. Stálo by za to původní myšlenku oprášit,“ je přesvědčený Hanák.