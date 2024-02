Pes střelený do hlavy ležel zahrabaný na skládce několik dní, zázrakem přežil

Benny nakonec skončil na veterinární klinice Jaga Brno a nyní je jako zázrakem mimo ohrožení života. „Je překvapivě v dobré kondici, dnes ho snad už propustí,“ popsala Diana Šlechtová, předsedkyně Unie práv zvířat.

„Pes má broky v hubě i na hlavě. V hubě jich má sedm až dvanáct, na hlavě dalších pět. Veterináři je nebudou vytahovat, ale léčení nechají na antibiotikách,“ uvedla Šlechtová.

„Kam bude pes nyní odvezen, nebudeme sdělovat, protože chceme, aby policie tento hrůzný čin dotáhla do konce. Požádali jsem i o pomoc advokáta, aby byla zajištěna i právní cesta tohoto hororového skutku,“ doplnila předsedkyně.

Raněné zvíře ze Šumperska na veterinu převezly její kolegyně z olomoucké Unie práv zvířat z.s. Magdaléna Huserová a Barbora Vašíčková. „Ty taky celou věc ohlásily na policii,“ potvrdila Šlechtová.

Podle policejní mluvčí Terezy Neubauerová byl případ oznámen na policii v Litovli, ovšem Libina leží v sousedním okrese Šumperk, takže si tamní policisté museli tento případ převzít.

„Vyšetřování se povede kvůli podezření ze spáchaní trestného činu týrání zvířat,“ dodala policejní mluvčí.

Jsme zvyklí na ledacos, ale...

„Měla jsem za to, že už jsme jako záchranáři zvířat zvyklí na ledacos, ale toto s námi opravdu zamávalo,“ začala vyprávění o nálezu psa předsedkyně unie.

„Napřed mi volala kolegyně Naďa Zelenková, že jí volal jeden pán z Olomoucka, že prý našel při venčení svého psa na skládce hlíny úplně zbědovaného, zabláceného, vysíleného a těžce poraněného psa, který tak tak, že vůbec žije. Leží schoulený v blátě a sotva se hýbe. O pomoc jsme požádaly kolegyně Unie práv zvířat z.s. z Olomouce Magdalenu Huserovou a Barču Vašíčkovou, které bleskově vyrazily na místo nálezu,“ přiblížila Šlechtová.

Ženy psa s jeho nálezcem naložily do auta a odvezly na veterinu. „Pes byl celý od hlíny. Někdo ho venčil v dešti, pes se vyválel někde v blátě a potom se ztratil. Měl ale zkrvavenou tlamu a zdálo se, jako by mu někdo vypíchal obě oči,“ popsala to, co zachránkyně v první chvíli napadlo.

„Z očí mu tekla krev. I uši vypadaly bídně, pejsek nebyl schopen chodit, jen ležel schoulený,“ pokračovala předsedkyně.

Špatná panička

Po základním vyšetření u veterinárního lékaře zjistily více. „Byl načten čip. Pes je registrovaný na ženu nevalné pověsti, narodil se v roce 2019. Krev na hlavě způsobily broky nebo diabolky vystřelené klasickou vzduchovkou z bezprostřední blízkosti,“ uvedla Šlechtová.

Pachatel se podle ní chtěl zvířete v domnění, že je mrtvé, zbavit. „Po střelách pes padl k zemi, proto se ho možná rozhodl zakopat. Je dost pravděpodobné, že viník na místo popravy psa odvedl a střelil, a protože v místě je volně ložená hlína, jednoduše ho zahrabal,“ podotkla ochránkyně zvířat.

Pes byl nejspíše jen v bezvědomí a přežil. „Proto ho nezakopal nějak hluboko. To možná pejskovi zachránilo život. Podle veterinářky a prvotního ohledání byl pes pod zemí delší dobu – určitě dva až tři dny,“ řekla Šlechtová.

Po prvním ošetření zachránkyně psa převezly na kliniku Jaggy Brno, která byla ochotna pejska hospitalizovat.

„Jedna diabolka těsně minula páteř, obě oči má poškozené, ale je naděje, že alespoň na jedno oko uvidí. Odhad nákladů na ošetření je 55 tisíc korun,“ uvedla Šlechtová, podle níž se pes jmenuje Benny a na jeho záchranu vznikla spontánní sbírka.

„Je pravda, že veterinární náklady by měly být vymáhány po majitelce, ale ta zřejmě toho nebude schopna,“ naznačila předsedkyně.