Tvarůžky v obchodě zdobila zelená plíseň. Stává se to, říká výrobce

Tvarůžky v obou případech zakoupil v supermarketu v ulici Dr. E. Beneše redaktor MF DNES, který si kupuje pravidelně výrobek Kousky s kmínem. Poprvé 7. února, podruhé o deset dní později, přičemž datum expirace bylo 26. února.

Řetězec po informování okamžitě zareagoval. „Záležitost prošetříme. V tuto chvíli neumím odpovědět, nicméně zjistíme detaily a vše samozřejmě po konzultaci s dodavatelem napravíme,“ sdělil mluvčí společnosti Albert Jiří Mareček.

Výrobce tvarůžků z nedalekých Loštic přiznal, že plíseň se může v jeho výrobcích objevit.

„Bohužel se to stává. Jde o přírodní zrající produkt, který je na plísně náchylnější. Pokud se objeví plíseň na tvarůžkách v regálech obchodů, těžko se dá rozklíčovat, kde se stala chyba,“ sdělil mluvčí firmy AW Vladimír Kovář.

Plíseň se podle něj mohla objevit při výrobě, transportu nebo ve skladech, pokud nebyly dodrženy přesné skladovací teploty.

„Firma velmi dbá na to, aby podobné problémy co nejvíc eliminovala. Než jdou tvarůžky do skladu, z výroby se vždy berou vzorky, které testuje naše laboratoř. Další testy probíhají v době, kdy výrobek opouští naše sklady a putuje k zákazníkům,“ popsal Kovář.

V minulých letech plíseň zničila tuny tvarůžků

Podle něj zatím nic nenasvědčuje tomu, že půjde o závadu celé šarže. „V takovém případě by samozřejmě došlo ke stažení celé šarže. V opačném případě nezbývá než doporučit zákazníkům, aby vadné zboží v obchodech reklamovali,“ doplnil Kovář.

Největší „plísňovou“ aféru zažila firma AW Loštice v roce 2013, kdy se tento problém objevia ve velkém. Bylo potřeba zlikvidovat tuny oblíbené zrající pochoutky. Došlo k zastavení výroby a kompletní dezinfekci provozu.

Ještě větší potíží byl pak výskyt obávané bakterie listeria, která může vyvolat zdravotní potíže. Nebezpečná bakterie kontaminovala výrobky v roce 2006. Příslušné výrobní šarže byly staženy a zlikvidovány. Majitelé tehdy zastavili výrobu na deset dní, aby provozy v souladu s doporučením hygieny kompletně dezinfikovali.

AW Loštice vyrábí tvarůžky od konce 19. století. V roce 2010 olomoucké tvarůžky dostaly od Evropské unie chráněné zeměpisné označení. Tímto označením je na Hané vymezeno území, na kterém je možné tvarůžky vyrábět.