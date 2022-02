Olomoucké tržiště se nezmění, přijdou farmáři a vypuknou zeleninové trhy

Na místě olomoucké tržnice určitě zůstanou betonové stoly jako prodejní místa pro trhovce, stejně tak zázemí pro správce a WC. To však bude potřeba modernizovat.

Na starosti jej nyní má městská společnost Výstaviště Flora Olomouc. Tradiční prodej ovoce a zeleniny zamýšlí rozšířit.

„Trhy farmářského typu, které jsme pořádali v okolí pavilonu A, se u návštěvníků těšily velké oblibě, proto je určitě chceme pořádat i letos. Prostor tržnice se nabízí jako výborné řešení. Během první sezony, kterou máme před sebou, si vše důkladně zmapujeme, abychom mohli dobře naplánovat dlouhodobější využití místa,“ uvedla ředitelka Flory Eva Fuglíčková.

Tržiště má zatím dostat nové odpadkové koše, na místě po zbouraných stáncích rychlého občerstvení chystají zahradníci zasít trávu a zasadit okrasné rostliny a s využitím zátaras bude více oddělené parkoviště od zbytku plochy.

Nejbližší kroky komentoval jediný uchazeč Richard Benýšek, který se přihlásil do výběrového řízení na provozování tržnice po dobu pětadvaceti let. Radnice ale jeho společnost Čiperná tržnice pro nesplnění formálních náležitostí nevybrala.

„Je pro mne obrovským překvapením, že najednou město přestalo mluvit o zániku parkoviště, což dosud považovalo za naprosto nezbytné a striktně to po účastnících koncesního řízení požadovalo,“ uvedl Benýšek.

Pozastavil se i nad financováním provozu. „Jsem v šoku, že město místo toho, že získá z využití prostranství nějaký příjem, za to bude naopak něco platit! Sice svojí akciovce, to je ale společnost založená za účelem dosahování zisku jako všechny ostatní a pohybuje se v prostoru hospodářské soutěže. Pokud vím, tak město nezkusilo nikoho ani náznakem oslovit,“ reagoval na skutečnost, že Olomouc vyčlenila na letošní rok pro Výstaviště Flora Olomouc na správu a údržbu tržiště 1,7 milionu korun. Benýšek proto městu předložil podle svých slov podstatně výhodnější nabídku.

Radnice osloví majitele bývalých jatek

Odpověď z úřadu ale bude zamítavá. „Opominul, že jsme při koncesním řízení museli nastavit podmínky, které měly platit pětadvacet let. To znamená, že musí být rozhodně přísnější, než když místo někomu svěříme do správy na rok. Flora si spočítala náklady a výnosy bude čtvrtletně reportovat. V srpnu to vyhodnotíme,“ uvedl majetkoprávní náměstek olomouckého primátora Matouš Pelikán.

„Říct, že to někdo převezme levněji, je jen půl pravdy, protože peníze, které dáváme Floře, nejsou navždy. Když zjistíme, že to dává ekonomicky smysl, mělo by dojít k úpravě smlouvy,“ dodal.

Radnice chce oslovit také majitele budovy bývalých městských jatek, která prostoru dominuje.

„Pokud se nám podaří najít společnou řeč v pohledu na koncepční využití celé lokality, bylo by to samozřejmě nejlepší. Naše vize je vytvořit zde místo, kde se budou Olomoučané setkávat při nejrůznějších příležitostech, ať už komunitního rázu, na kulturních akcích, nebo při trávení volného času,“ sdělil primátor Miroslav Žbánek.